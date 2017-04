Académico de la UNAM minimiza casos de abuso sexual; le cancelan programa

Mexico.- Durante la emisión de su programa de Radio UNAM, el exdirigente estudiantil de 1968 y académico, Marcelino Perelló Vals, minimizó los casos documentados de abuso sexual contra mujeres, y afirmó “si no hay verga no hay violación”.

En su programa del martes 28 de marzo, dijo que en la actualidad “estamos construyendo un infierno, en donde meten a la cárcel a un ‘piropero’”, señaló al tiempo de bromear sobre el caso documentado a la periodista Tamara de Anda.

A la pregunta expresa de uno de los colaboradores de la emisión nocturna “Sentido contrario”, “a la otra chava a la que le metieron los dedos pero en el caso de Daphne en donde un juez exoneró a delincuente”, a lo que enfático responde: “supongo que (el juez) consideró que la chava estaba estaba muy buena y era metible”, dijo entre risas.

Momentos después, ya en un tono más serio, Perelló explicó “todo tiene un límite, pero tampoco eso que dice Javier de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso. La violación implica necesariamente verga, si no hay verga no hay violación, o sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no es violación, hay violación a la dignidad igual que si te embarran la cara en mierda de caballo”.

Para Marcelino Perelló, la violación es algo que “sucede con las viejas cuero, incluso la violación les gusta, no te hagas pendeja (dice a una de las conductoras que lo acompañan al aire) a algunas mujeres han sentido un orgasmo cuando son violadas”, afirma el conductor de radio.

Perelló se define políticamente como un anarquista revolucionario, y es conocido en la comunidad intelectual y de los medios de comunicación, sobre todo por su participación en el movimiento estudiantil de 1968. Permaneció 10 años en el exilio.

La UNAM le cancela su programa

En un comunicado de prensa, Radio UNAM informa de la cancelación del programa Sentido Contrario, debido a que las expresiones del conductor atentan contra el espíritu de la radiodifusora, al normalizar la violencia y oponerse con sus comentarios el concepto de equidad e igualdad de género.