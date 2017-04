Luego de siete horas vinculan a proceso a Conductor de BMW

Ciudad de México.- Este día se lleva a cabo el desahogo de pruebas del caso de Carlos Salomón Villuendas, el automovilistas que provocó la muerte de cuatro personas que venían con él en un auto BMW y que se estrelló con un poste en avenida Reforma de la Ciudad de México.

Sin embargo y luego de siete horas con un receso de dos, el conductor fue vinculado a proceso con un plazo no mayor a dos meses para que la defensa de aporte más pruebas sobre la inocencia del único sobreviviente del accidente quien durante este tiempo continuara recluido en el Reclusorio Norte.

Durante este lapso, se recabarán grabaciones y testimonios de los primeras personas que acudieron al rescate así como del médico legista que recibió a Salomon Villuendas al ser atendido en el hospital para que rindan declaración y será hasta junio cuando se de un veredicto.

En este sentido, los abogados del conductor confían en que su defendido recibirá un fallo favorable e inclusó que podría obtener la libertad, así lo señaló Gabriel Regino, abogado de una de las víctimas a Animal Político, debido a inconsistencias aplicadas por la parte acusatoria entre las que se encuentra el hecho de que no le fue practicado por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) los exámenes obligatorios de alcoholemia y toxicológicos, supuestamente porque el implicado negó su autorización.

“Era obligación de la PGJ practicarle exámenes de alcoholemia y toxicológicos a pesar que él se haya negado” dijo Eduardo Gómez, abogado de Villuendas.

Esta sería la mayor de las fallas por parte de la PGJ, misma que los abogados aprovecharán para pedir la reclasificación del delito, o bien buscarán demostrar que debido a los hechos ocurridos el implicado presenta problemas postraumáticos, por lo que aún se encuentra en shock, es decir que no cuenta con todas sus facultades mentales estables.

También se habla de que la defensa buscará probar que Villuendas en el momento del accidente se encontraba medicado y por momentos se quedó dormido, lo que ocasionó el accidente.

“La jueza dependiendo de esto puede decidir no vincular a proceso porque no hay hecho o no hay pruebas que lo incriminen”, señala en abogado Gabriel Regino. Entonces Carlos Salomón quedaría libre este mismo viernes y no habría reparación del daño para las víctimas.

La audiencia se llevó a cabo después de las doce horas y después de las 17:00 horas se definió por parte de la juez, un receso de dos horas para el análisis de pruebas y para poder dar un fallo.

Por otro lado, hoy el periódico El Gráfico dio a conocer una investigación que revela que el automóvil en que ocurrió el accidente, en Paseo de la Reforma, que dejó como saldo cuatro muertos, está a nombre de una amiga de su mamá, a la que el conductor le debe medio millón de pesos.

Y que está dado de alta lo mismo en la Ciudad de México con placas C33-AJS como en el Estado de México MAY-6034 pese a que quien aparece como dueña radica en el estado de Morelos desde hace más de 10 años, situación que ya es investigada por las autoridades.