Legítima la defensa de la Constitución: PAN

México.- El presidente del PAN capitalino, Mauricio Tabe, afirmó que es legítimo el llamado que hace el senador Alejandro Encinas Rodríguez para que se reúnan los constituyentes en defensa de la Constitución local.

El panista dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe emplazar a la Asamblea Constituyente, y si no lo hace no significa que el órgano legislativo no pueda contestar las demandas.

Destacó que independientemente de las acciones del Jefe de Gobierno ante las impugnaciones es a la Asamblea Constituyente a quien le corresponde la defensa legal de la carta magna local, porque fue la que elaboró el documento.

“También será legítima la defensa que hagan los Constituyentes de la Constitución Política de la Ciudad de México, como es legítimo todo el proceso de discusión de la misma y absolutamente todo su contenido”, enfatizó.

Insistió en que la Constitución local es el resultado del trabajo de las distintas fuerzas políticas, del esfuerzo de varios meses y de un proceso deliberativo y democrático que no debe menospreciar la Suprema Corte.

Ntx.