-AMLO ya tiene jefe de Campaña

Por Héctor Moctezuma De León

Sí, Andrés Manuel López Obrador, lo encontró en sus recientes viajes a los Estados Unidos, se llama John Kelly y cobra como Secretario de Seguridad Nacional en el gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

Mejor ayuda al tabasqueño no le pudo dar el funcionario norteamericano en su comparecencia de este miércoles ante el Senado norteamericano, que además fue reforzada por el influyente senador John McCain.

Kelly y McCain califican al López Obrador como un izquierdista anti- estadounidense y esa calificación en los momentos que pasa actualmente la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, es oro molido para un aspirante a la presidencia en las próximas elecciones.

¿Por qué? Porque para los votantes mexicanos será más satisfactorio llevar a Los Pinos a un personaje antiestadounidense en el que tendrán más confianza para enfrentar al loco que despacha en la Casa Blanca.

Después de esas declaraciones del Secretario de Seguridad Interior y del Senador, me queda claro que más que nunca, los Estados Unidos tratarán de meter las narices y algo más en la elección del 2018.

Tal vez por eso, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al que hay quienes reconocen que es la mejor carta de Enrique Peña Nieto, dijo tres veces no, cuando esta semana le preguntaron en Washington, que si sería candidato a la presidencia.

López Obrador no se debe sentir agredido con las declaraciones de Kelly y McCain, por el contrario le conviene que sigan hablando mal de él, el sentimiento antiestadounidense que priva en México a raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, puede ser definitivo para sus aspiraciones.

De aquí en adelante habrá que estar muy atento de las declaraciones que hagan en Estados Unidos los funcionarios de alto nivel sobre la sucesión presidencial, podrían ser muy aleccionadoras.

Este sábado en el zócalo capitalino habrá una mega concentración de perredistas, que bien podría llamarse: “estamos vivos” porque con el apoyo de Miguel Ángel Mancera, -Mancerita para esta columna- habrá un acarreo a todo lo que da ¿y qué creen? los oradores van con todo en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien le tienen preparada una grabación en donde dice que los amigos de sus amigos son sus amigos, refiriéndose a la amistad del que hoy es uno de sus hombres de más confianza, Alfonso Romo , con Carlos Salinas de Gortari a quien el dirigente de Morena considera el jefe de la Mafia del Poder. No me lo crean pero me informan que Joel Ayala el dirigente de la FSTSE aportará contingentes de burócratas para la concentración de lo que queda del PRD…¿Por qué en la declaración 3 de 3 que presentó Alfredito del Mazo no aparece la cuadra de caballos pura sangre que tiene por los rumbos de Santa Fe? ¿Lo sabrán Delfina y Josefina? Por cierto el cuatro que le puso Juan Zepeda en el debate que sostuvieron los candidatos a la gubernatura del Estado de México, con Carlos Loret de Mola se hizo viral en las redes sociales y hasta ayer viernes llevaba más de un millón 500 mil reproducciones, algo que debería preocupar a su equipo de imagen.

