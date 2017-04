Con Osorio Chong y Sales Heredia, el evento no fue un encuentro político de amigos

Por Miryam Gomezcésar.

Hace un par de semanas (el 25 de marzo), en una transitada calle de Cancún, amaneció una cabeza sobre el asfalto con una manta en cuya leyenda se leía: Ya se la saben putos. La mañana del domino 2 de abril, un nuevo desafío de criminales a las autoridades despertó a los habitantes de la zona urbana tras las ejecuciones en el bar Santino, ubicado en pleno centro de la ciudad (en avenida Cobá con la Náder), donde dejaron una manta con la frase: Venimos por la plaza. CJNG. Más tarde, en una colonia irregular llamada Santa Anita, encontraron embolsados los restos de una persona.

Aunque existe quienes piensan que las cifras de la criminalidad son sólo una percepción y que en Quintana Roo, con algunos leves achaques, todo es vida y dulzura, las consecuencias de la guerra entre las mafias dominan como tema conversación y es la principal exigencia ciudadana de intervención a las autoridades.

Ante este escenario, la presencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia entre otras autoridades federales acompañados por el Gobernador Carlos Joaquín González, en la reunión organizada para tratar asuntos relacionados con el repunte de la inseguridad en la entidad, con representantes de la alta jerarquía oficial de los tres niveles de gobierno y el sector empresarial, realizada en el Moon Palace, por su importancia la atención de los sectores se centró en el evento.

En su reciente visita al estado, en el contexto de la brutalidad del crimen organizado y la amenaza que trasciende al sector turismo tras la llegada de los nuevos cárteles aferrados a marcar la entidad como su territorio, más la presión del descontento social y la urgencia del gobierno federal para concretar acuerdos de cooperación institucional, sus palabras fueron escuchadas con atención y reserva.

Al secretario no le faltan razones de preocupación. Frenar el deterioro de la realidad en este destino turístico es imperativo y urgente. El gobierno federal no se puede dar el lujo de suavizarse sin recibir el reclamo generalizado. En su discurso, que exculpa al exmandatario Roberto Borge Angulo del avance del crimen organizado, aseguró que la situación no se debe al gobierno anterior sino que es por los reacomodos de un nuevo gobierno. Éstas palabras hicieron arquear la ceja a varios, incrédulos de lo que escuchaban.

La apremiante situación que enfrenta la sociedad pasa por la ineficacia de la respuesta local con una estrategia fallida y su limitación operativa que, para resolver, el secretario planteó “Asumimos nuestra responsabilidad. Lo que acabamos de acordar aquí es la responsabilidad que debemos cumplir”.

Lo anterior, fue entendido como regaño, como un jalón de orejas a los gobiernos municipales, al estatal que, a casi 7 meses de asumido el poder, la calidad de su gestión ejecutiva es cuestionada, en duda y en deuda con los ciudadanos.

“Vamos a tener un reforzamiento para Quintana Roo. Irá desde revisiones hasta la detención que haremos de objetivos que están generando violencia. Por supuesto pasa por la revisión de quienes lo hacen, desde los propios lugares de reclusión penal hasta los que están libres y que, por supuesto, vamos por ellos y, por supuesto, en la desarticulación de sus grupos criminales para evitar que puedan seguir lesionando la tranquilidad de todos los habitantes”, explicó.

Y, efectivamente, los rondines, retenes y vigilancia redoblada destacan la presencia de las fuerzas federales recién llegadas que transitan por las principales vialidades de la zona norte, sin embargo, las palabras del secretario ni consuelan ni tranquilizan a los ciudadanos porque el desorden que impera en los gobiernos, que impide controlar tan delicada situación, arriesga la actividad económica del turismo de cuyos ingresos depende casi la totalidad de los habitantes.

La preocupación de la mayoría está latente con o sin los elementos de apoyo traídos y que Osorio Chong aseguró no será permanente. Al pedir a los gobiernos locales ponerse a trabajar, el tema que sigue en la mesa de análisis es el de la corrupción fomentada y la impunidad garantizada.

En esto, cada nivel de gobierno tiene un grado importante de complicidad aunque no todos los empleados estén involucrados. Un nudo gordiano que está en los ayuntamientos (que es el contacto de la comunidad inmediato con su autoridad), parece involucrar a líderes sindicales, funcionarios y regidores. La falta de voluntad política para corregir el despropósito para evitar extorsiones y pitazos sobre operativos de inspección que permiten realizar desde la clandestinidad toda clase de ilícitos a la delincuencia común y la de alto impacto, son hechos lamentables que han sucedido desde las oficinas municipales trienio tras trienio, sin freno.

El sector empresarial reconoció la complicada realidad que se vive en el estado. Abelardo Vara Rivera, presidente vitalicio de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, lamentó que la afectación abarque al sector hotelero que también padece el acoso delictivo e intimidaciones para el cobro del derecho de piso y extorsiones, entre otros.

Pero el fenómeno se extiende y por sus alcances alerta y disgusta a todos los que se sienten vulnerables. Así, al descubrirse un laboratorio clandestino en la Región 97, en Cancún, donde adulteraban alcohol que se comercializaba y distribuía en marisquerías, bares y restaurantes de la ciudad, esto hizo voltear al sector Salud ¿Y la inspección sanitaria?

Sobre la reunión de altos mandos en el Moon Palace, lo que algunos quisieron ver como un simple evento político, ahí se enteraron que era algo más complicado reflejado en la expresión facial seria y hasta incómoda de los asistentes, un clima de alta tensión sin falsas expectativas que exige resultados inmediatos.