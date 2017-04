Marcelino Perelló: entre la pendejez y la censura

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco.

Supongo que ustedes ya conocen la noticia. Ayer mismo se hizo un escándalo mediático en torno a ella.

Resulta que el ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968, Marcelino Perelló, en su programa Sentido Contrario, transmitido por Radio UNAM, hizo una serie de reflexiones que calaron muy hondo en el ánimo popular y en la mitología feminista. Al parecer, las declaraciones incómodas son del pasado martes 28 de marzo de 2017, hace más de una semana.

Tan hondo calaron sus reflexiones, que las autoridades universitarias decidieron cancelar de forma abrupta dicho programa, dizque por su lenguaje misógino y sexista, dizque por atentar contra el espíritu de Radio UNAM, y dizque por “normalizar la violencia y oponerse el concepto de equidad e igualdad de género”.

He aquí una síntesis de lo dicho por Marcelino Perelló:

https://www.youtube.com/watch?v=LlCErl23mOQ

El escandalito mediático me merece las siguientes reflexiones:

Marcelino Perelló y el movimiento del 68

De suyo, el movimiento estudiantil del 68 me genera sentimientos encontrados. No desconozco que dicho movimiento forma parte sustancial de los cambios políticos y sociales que permitieron la famosa “transición a la democracia” en México. Pero tampoco desconozco que los alcances de dicho movimiento han sido exagerados y utilizados políticamente por sus creadores.

He tenido la oportunidad de leer, conocer y tratar a muchos de los líderes del 68 y, la verdad, este movimiento cada vez me merece menos respeto, como cada vez me merecen menos respeto los movimientos estudiantiles del CEU (1986-1987) y del CGH (1999).

A la distancia, los miro como una bola de chamacos caguengues que creen que están haciendo la “revolución”, pero cuyos dirigentes siempre terminan formando parte de la estructura que tanto decían detestar. Chingonas las palabras de José Emilio Pacheco al respecto: “Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los veinte años”.

Y, en el caso de Marcelino Perelló, la cosa se acentúa, porque todos sabemos que, antes y durante la represión del 02 de octubre de 1968, Marcelino hizo mutis para después irse becado al extranjero, tras lo cual regresó a objeto de ocupar una cátedra bien pagada en la UNAM, desde la cual se ha movido a sus anchas. Perelló es el típico “revolucionario” con plaza asegurada con cargo al erario público. Y cuidado: eso no le quita la agudeza a muchos de sus análisis.

Marcelino es un tipo muy inteligente, ni duda cabe. Es culto: ha leído un chingo, me consta. Temperamental: es un neurótico consecuente. Crítico: no deja títere con cabeza. Incoherente e incongruente: se hace menso cuando se trata de ejercer la auto-crítica.

Con todo y todo, les confieso que yo siempre le he dado seguimiento a sus publicaciones, sobre todo a sus artículos periodísticos. El cabrón de Marcelino es un provocador profesional, cosa que siempre le voy a agradecer, porque un intelectual está para eso: para provocar, para incomodar, para mentar madres, para sacudir conciencias, para patear traseros.

Por eso, lo que dijo a través de su emisión de radio no me causa ni el más mínimo escozor. ¿Que dijo algunas estupideces? Bah, en todos los programas de radio y televisión se dicen muchas, pero las ideas se combaten con ideas, no con censura; menos con la censura que se sustenta en pensamientos mitológicos, como el feminismo.

Marcelino como “apocalíptico”

Enorme gusto siempre me ha generado Marcelino Perelló porque suele reivindicar el “lenguaje vulgar” como lenguaje social y legítimo. No hay palabras vulgares, pues: sólo puede haber mentes vulgares, que no atinan a entender el enorme potencial comunicativo que tienen esas palabras consideradas como “malsonantes” o “altisonantes” por los viejitos gazmoños de la Real Academia de la Lengua.

“A ver si nos entendemos de una puta, pinche y culera vez”, dice Marcelino. ¡Qué delicia de entrada! En la línea de los grandes exponentes del “realismo sucio”, como Charles Bukowski, Raymond Carver y Richard Ford.

Hace muchos años, tuve el privilegio de conocer y de platicar con don Ricardo Garibay: ¡qué forma tan culta de utilizar las “palabrotas”!

Lo que molesta es que Marcelino se atreva a decir, estúpidamente, que el mundo era mejor antes de la radio, de la TV, del Internet y de Netflix… ¡pobre tonto!

Si hoy existiera algo así como un “dios universal”, sin duda se llamaría YouTube. Perelló, pues, pasó a formar parte de los “apocalípticos” de Umberto Eco.

Perelló y la violación sexual como tipo penal

Por supuesto que resulta notorio que Marcelino Perelló no tiene ni la más mínima idea de cómo se configura el tipo penal de violación en el Estado de Veracruz. Dice el Código Penal de esa entidad:

Artículo 184.- A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral.

También se considera que comete el delito de violación quien, por medio de la fuerza física o moral, introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene, sin importar el sexo de la víctima.

Así que puede haber violación sin “verga” de por medio. Es obvio que Marcelino se equivocó, porque no se tomó la molestia de, al menos, leer el Código Penal del Estado de Veracruz. Incluso puede haber violación entre gais y lesbianas.

Eso pasa cuando uno no se toma la molestia de investigar antes de abrir la boca.

Los piropos no son “acoso sexual”

Y ya que estamos hablando de la ignorancia de las leyes penales, sí vale la pena resaltar que la ignorancia que exhibió Marcelino Perelló con respecto a los delitos sexuales, la comparten muchas feministas, como la bloguera Tamara de Anda, quien recientemente calificó un piropo como “acoso”.

En el mismo error cayeron, por decir algo, algunas matriculadas de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X) cuando, hace menos de un año y desde la cobardía el anonimato, publicaron un periódico mural para denunciar supuestos actos de “acoso sexual” por parte de algunos académicos, sin siquiera tomarse la molestia de consultar el Código Penal Federal ni el Código Penal para el Distrito Federal.

La muchas veces vulgar e ignorante “opinión pública” ha sido implacable ante la ignorancia jurídica de Marcelino Perelló, pero ha sido muy laxa y obsequiosa frente a la ignorancia jurídica de las feministas, como la bloguera Tamara de Anda y algunas matriculadas de la UAM-X.

¿Por qué esa diferencia? ¿Acaso esa diferencia se debe a la androfobia y la misandria que todo los días genera la mitología feminista en nuestra sociedad?

Y, por cierto, algo de razón tiene Marcelino Perelló cuando exhibe la paranoia feminista (piropo = acoso) como fuente de relaciones injustificadamente tensas (“infierno”) al interior de nuestra sociedad. Yo mismo he argumentado algo al respecto en otros artículos.

Violación, orgasmos y sexo violento

Hay una parte en donde Marcelino Perelló mezcla temas muy dispares y, entre algunas cosas sensatas, dice muchas insensatas.

En algún momento de la emisión, Marcelino dice: “Hay mujeres que sólo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Eso es algo registrado en la literatura especializada”. Afirmación sumamente controvertible tirando a falsa. Y si por “literatura especializada” Marcelino entiende la obra del Marqués de Sade, su afirmación podría ser cierta. Pero tratándose de la literatura científica, tendríamos que dudarlo y mucho.

Después, Marcelino salta por ahí al polémico tema del sexo violento con consentimiento de las partes involucradas, en su calidad de “juego sexual”. Obviamente, Perelló se refiere al famoso BDSM (Bondage), que implica la práctica de “actos violentos” para estimular el placer erótico-sexual: golpes, nalgadas, cachetadas, amarres, jalones, penetraciones duras, mordiscos, moretones, pellizcos, ahorcamientos, latigazos, cinturonazos, etc.

Desafortunadamente, Marcelino Perelló no atinó a distinguir entre el sexo violento “no consentido e ilegal” (caso de la violación) y el sexo violento “consentido y legal” (caso del Bondage), y por eso llega a decir muchas estupideces al respecto. El tema era bueno, pero el abordaje fue pésimo.

¡Cómo no recordar, al respecto, la excelente exposición del maestro José Arturo González Quintanilla!

El tratadista afirmó: “El tipo violación, aun cuando no lo describe la hipótesis expresis verbis, tiene como elemento fundamental, la falta de consentimiento de la parte ofendida, por ello, para integrar el tipo, debe acreditarse a plenitud esta circunstancia. La aceptación de la violencia para realizar la cópula, hace inexistente el delito” (Derecho Penal Mexicano, México, Ed. Porrúa, 2001, p. 764).

Insistamos: el tema era bueno, pero el abordaje fue pésimo.

Hipocresía de la UNAM

Para finalizar, hay que destacar la enorme hipocresía de las autoridades universitarias, que por tan poco cancelan un programa radiofónico que, en lo general, daba más de lo que quitaba. Y todo porque las autoridades pasaron a formarse en la pestilente fila de lo “políticamente correcto”.

¡Ah, cuánto escándalo por la exposición de unas cuantas ideas idiotas por parte de Marcelino Perelló! Ideas idiotas que deben combatirse con ideas inteligentes y punto.

A ver, a ver, ¿por qué las autoridades universitarias no han procedido con la misma firmeza y contundencia en contra de quienes, desde 1999, están cometiendo el delito de despojo con respecto al Auditorio “Justo Sierra” (o “Che” Guevara) de la Facultad de Filosofía y Letras?

¡Pura hipocresía por parte de las autoridades universitarias!

Mi solidaridad con Marcelino Perelló, quien, como todo ser humano, de tanto en tanto también dice enormes estupideces; estupideces que deben ser combatidas con ideas inteligentes, buenos argumentos y datos duros.

¿Es parte del “espíritu universitario” cancelar de tajo (censurar) todo lo que no se ajusta a la mínima sensatez? ¡Uf, pues cuidado, porque en una de ésas andamos cerrando toda la UNAM!

No olvidemos que la UNAM se está dejando contaminar, desde hace varias décadas, por esa mitología contemporánea llamada “feminismo”. Se trata de la misma UNAM que, también por lustros, se dejó avasallar por la vulgata marxista.

¡Qué raros criterios tiene a veces la UNAM! ¿No lo creen?

¡Viva la libertad de expresión… que ahora merma la propia UNAM!