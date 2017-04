Reforma agonizante

Una de las reformas más importantes, la educativa, impulsadas por la administración de Enrique Peña Nieto, no tiene la certeza ni garantías de continuar en el cambio de gobierno en 2018, reconoció, a finales de marzo, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

Asido al discurso facilón y reiterativo el titular de la SEP dijo que lo que él llama nuevo modelo educativo, “sólo puede salir adelante si se tiene un respaldo político muy grande y fuerte, y si se trabaja de manera decidida. Dicho modelo permitiría aplicar transformaciones radicales a un sistema que no sólo es de baja calidad, sino que favorece la brecha de la desigualdad”. Esto ocurrió durante la inauguración del Seminario Permanente sobre Desigualdad Socioeconómica, organizado por el Colegio de México (Colmex).

En la misma sede tuvo lugar un debate académico, en el cual Nuño Mayer fue el destinatario de un cuestionamiento contundente de parte de Samuel Leyva, profesor indígena, originario del municipio de Atlamajalcingo del Monte, en la Montaña Alta de Guerrero: “¿Sabe usted realmente sobre la pobreza que vive mi región?”, le espetó el docente. “Al estar en las aulas vemos que nos están descontextualizando, que no se enseña nuestra lengua madre. ¿Por qué no retoman nuestras raíces milenarias?. La educación es la misma a escala nacional, no es holística, simplemente no tenemos identidad histórica. No hubo una respuesta coherente de parte del secretario. Volvió a la retórica vacía.

El nuevo modelo educativo y su más asiduo promotor, Aurelio Nuño Mayer, han sido llevados a la palestra por expertos en la materia quienes han señalado que dicho modelo no tiene nada de novedoso, regresa al conductismo de los años 70, pero despojado del sentido de transformación que tuvo el impulsar el “aprender a aprender”.

Marcelino Guerra, experto en el sistema educativo nacional, en diversas entrevistas ha sostenido que “desde hace más de 40 años se tomó la decisión de abandonar los contenidos enciclopédicos en planes y programas de estudio, eliminar los procesos de memorización repetitiva para, en su lugar, promover el pensamiento crítico y creativo en los alumnos. Sin embargo, lo que vemos es la aplicación de un proyecto que busca desarticular cualquier posibilidad de una educación emancipadora y, por el contrario, formar seres humanos competitivos y nada solidarios. Aptos para el mercado de consumo”.

Tatiana Coll, profesora investigadora de la Universidad Pedagógina Nacional (UPN), enriquece el debate del “nuevo” modelo educativo. Sin decírselo directamente al titular de la SEP y a sus aplaudidores, les recomienda la lectura del muy conocido libro de Aprender a ser, coordinado por Edgar Faure. En la obra tienen cabida un número importante de análisis y propuestas, entre ellas, las más conocidas son: “la escuela no debe estar separada de la vida; se debe combinar la teoría, la técnica y la práctica, el trabajo intelectual y el manual; los conocimientos se colocan en un circuito continuo de acción y retroacción con la vida cotidiana; eliminar los aprendezajes exageradamente teóricos y memorísticos, la expresión escrita repetitiva y convencional”.

La investigadora Coll dice que: “para desarrollar verdaderamente una propuesta de educación autónoma en la currícula y la gestión escolar, una propuesta para la libertad y la creatividad, habría que cambiar totalmente las condiciones políticas, económicas y sociales que operan en el sistema educativo nacional”.

Ante un reto tan difícil, Aurelio Nuño Mayer, de titular de la SEP pasará a ocupar la vacante de enterrador de su tan cacareada como agónica reformita.