“Un jefe en pañales” sigue en primer lugar de taquilla en cines de EU

Los Ángeles. La película “Boss baby” se mantuvo por segunda semana consecutiva en el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos, al recaudar este fin de semana unos 26 millones de dólares, de acuerdo con fuentes de la industria fílmica.

En el reporte preliminar de la taquilla, el filme logró un total de 89 millones 400 mil dólares, en contraste con la producción “Los Pitufos”, con un costo de producción de 60 millones de dólares, fue un fracaso al recaudar unos 14 millones de dólares.

A pesar de que se estrenó en tres mil 610 salas de cine, el filme “Los Pitufos” fue considerado uno de los peores arranques en la memoria reciente para una oferta animada de un gran estudio de Hollywood.

Los nuevos Pitufos se centran en un mapa misterioso que establece “Smurfette” (Demi Lovato) y sus amigos “Brainy”, “Torpe” y “Hefty” en una carrera a través del Bosque Prohibido que conduce al descubrimiento del mayor secreto en la historia Pitufo.

Rainn Wilson, Joe Manganiello (esposo de Sofia Vergara) y Jack McBrayer están entre el elenco de voz y fue dirigida por Kelly Asbury (Gnomeo & Juliet).

En segundo lugar se colocó “Beauty and the beast” con 25 millones de dólares, para una taquilla acumulada de 432 millones 300 mil dólares.

Las cintas “Village Roadshow” y “Going in style” recaudaron unos 12 millones 500 mil dólares; “Ghost in the shell” con siete millones 400 mil dólares y “The case for Christ” tres millones 900 mil dólares.