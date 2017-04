Agrupación británica The 1975 tiene triunfal retorno a la Ciudad de México

México.- La banda británica The 1975 repitió el éxito del año pasado en su primera visita a México y ahora fueron aclamados por más de siete mil 500 fanáticos que durante dos horas, disfrutaron de un espectáculo audiovisual en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

La agrupación originaria de Manchester, Inglaterra, se encuentra en pleno World Tour y en su agenda no podían dejar fuera a México, pues aseguran que es uno de los países con mayor cantidad de fans con los que cuentan en el continente americano.

Cientos de jovencitos, entre los 14 y 20 años de edad se apostaron a las afueras del World Trade Center, para ser los primeros en entrar y acomodarse frente al escenario de la banda del Reino Unido y no perder detalle de las sorpresas musicales y visuales que más tarde les tendrían preparadas.

En esta ocasión, la puntualidad inglesa no funcionó con The 1975, pues su concierto inició una hora y media más tarde de lo programado; sin embargo, toda esa inquietud porque ya iniciara el ‘show’, se olvidó cuando aparecieron en el escenario Matthew Healy, Adam Hann, George Daniel y Ross MacDonald, interpretando el tema que lleva su mismo nombre “The 1975”.

De inmediato los gritos, los aplausos y los cientos de celulares aparecieron y sin darle tregua a su público, siguieron con éxitos como “Love me”, “Ugh” y “Heart out”.

Fue hasta la cuarta canción en que el vocalista Matthew Healy se dirigió a los presentes, sólo para preguntarles cómo estaban y decirles: “¡Hola cómo están, ¡nosotros somos The 1975!”, lo cual bastó para llevarse una calurosa bienvenida de sus fans mexicanos.

La velada de música rock, pop rock y rock alternativo continuó y mientras The 1975, interpretó temas como “A change of heart”, “Robbers”, “M.O.N.E.Y.”, “Undo” y “The city”, en la enorme pantalla que se colocó detrás de ellos, los efectos visuales que se combinaban con el juego de luces, no dejaban ni parpadear a los presentes, además que la forma de bailar del vocalista.

Luego de ese hipnótico efecto audiovisual, llegó uno de los momentos más esperados por los fans del grupo, el que interpretaran sus éxitos “Loving someone”, “She´s American” y sobre todo “Somebody else”, canción que fue acompañada por un monumental coro y que incluso, entre muchos de los presentes, sobre todo algunas jovencitas, lloraron de emoción.

Luego de esto, el cantante Healy, se dirigió a sus fans y les confesó que el pasado sábado fue su cumpleaños y que esa misma noche llegó a la conclusión de que el universo estaba lleno de amor, algunas de sus fans comenzaron a cantarle “Las mañanitas”, pero el músico como no sabía de qué se trataba les pidió guardar silencio.

El “show” continuó y los grandes éxitos de la banda continuaron, lo mismo el derroche de producción visual, ahora con imágenes en blanco y negro y luces en blanco que fusionan el arte con la fotografía, creando una experiencia única en vivo.

Incluso, para que el disfrute del espectáculo fuera al máximo, “Matty” Healy, le pidió a sus fans que dejaran de usar su celular un rato, pues “La memoria es mucho mejor que la de un celular”. La gran mayoría hizo caso y todos disfrutaron del tema “Me”, donde uno de los músicos dio cátedra de como ejecutar el sax.

La locura se armó y el público se alborotó al máximo cuando The 1975 interpretó “Sex”, uno de sus grandes éxitos, pero sobre todo, en este tema echaron toda la carne al asador en cuanto al uso de la iluminación y los gráficos en blanco y negro que aparecieron en la pantalla, dejando a los músicos como en sombras y causando un efecto visual increíble.

Para cerrar con broche de oro, los rockeros terminaron la noche con los temas “If I believe you”, “Chocolate” y “The sound”.

La gira de The 1975 seguirá en México con presentaciones el 11 de abril en Guadalajara, Jalisco; y el 12 en Monterrey, Nuevo León.