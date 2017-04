Tómelo con calma

* Deterioro gradual de la libertad de expresión

* Express de Cuernavaca con retrasos y costoso

* La Ratificación de Merodio en el INEGI

El Norte de México se volvió una de las regiones de mayor riesgo para el ejercicio periodístico. Tras los señalamientos del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González al rendir su informe anual, en el sentido de que el Estado Mexicano ha incumplido con los acuerdos para dar protección a periodistas, ahora es la Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías, quien reconoce que existen deficiencias en las investigaciones, en los casos de atentados y ataques a periodistas, que lleva la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). De 48 expedientes que se llevan, sólo en tres casos se han obtenido sentencias condenatorias.

Hace poco más de una década, fueron creados distintos mecanismos o programas, para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país. Entre ellos se destacan la Fiscalía para agilizar y encabezar las indagatorias en los casos de ataques a periodistas. De igual forma se establecieron comisiones especiales en las Cámaras de Senadores y Diputados; así como la creación de la Dirección de seguimiento a casos de periodistas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De todas estas instancias o mecanismos, ninguna ha aportado un resultado que satisfagan a la sociedad, o que disminuya los ataques a periodistas y medios de comunicación. Desde la fundación de la FEADLE se han integrado 873 averiguaciones previas en el sistema tradicional, de las cuáles están pendientes 107 expedientes; mientras que en el nuevo sistema de justicia penal se han iniciado 121 expedientes, tomando conocimiento de 114 homicidios de comunicadores, ocurridos entre el los años 2000 y 2017. Se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidios, 55 por privación ilegal de la libertad, y 48 por daño en propiedad ajena. Las agresiones y homicidios en contra de periodistas, no son sólo una agresión a una víctima directa; sino un ataque a la sociedad en su conjunto, al afectarse el derecho a la información de todos los ciudadanos.

México ha sufrido un deterioro gradual de la libertad de expresión, siendo que un alto porcentaje de las amenazas y provocaciones a periodistas, comunicadores, y medios de comunicación, provienen de autoridades locales y estatales. El dejar hacer, dejar pasar; se ha traducido ahora en el cierre de medios de comunicación, y fuentes de empleo.

Tómelo con atención .- Más de once meses de retratos en las edificaciones del Paso Express de la Ciudad de Cuernavaca, y un gasto de más de mil 200 millones de pesos sobre el presupuesto original, será la sombra que seguirá a las obras por muchos años.

El pasado miércoles, el Presidente Enrique Peña Nieto acudió a inaugurar formalmente la nueva infraestructura, que en un inicio se había programado para poco más de un año de ejecución, con un presupuesto original de 1,045 millones de pesos. Al poner las autoridades en operación el Paso Express, la obra tuvo una demora de 2 años con 11 meses, y un costo final de 2,213 millones de pesos.

La duda es si Enrique Peña Nieto está al tanto de esta información, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en particular Gerardo Ruíz Esparza, se ha caracterizado por no transparentar las inversiones en obras de infraestructura. La dependencia presume un tiempo estimado de tres horas entre la Ciudad de México y el Puerto de Acapulco. Independientemente de la estimación que tengan las autoridades, ahora podremos imaginar en el próximo periodo vacacional, a un sin fin de jóvenes pilotos luchando por llegar en tres horas, al puerto de Acapulco, gracias a una errónea y mala declaración del titular de Comunicaciones y Transportes.

Tómelo con preocupación .- el pasado jueves con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención, fue finalmente ratificada Paloma Meriodo Gómez, como Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El organismo al que se le dotó de independencia sobre la estructura gubernamental, para dar fuerza y credibilidad a sus estudios y datos estadísticos, ahora se observa en riesgo cuando en una maniobra poco clara, la Presidencia de la República y el Senado, forman la designación de alguien que no pertenece al Sistema Nacional de Investigación, y que no cumple el requisito académico, (ser docente no significa tener las cualidades y capacidades para considerarse académico). De igual forma, Paloma Merodio Gómez no pasa de ser una funcionaria de medio pelo, en distintas instancias públicas y privadas.

Queda claro que en esta administración no se ha tenido el menor respeto a las instituciones y con ello, no se tiene estima por la sociedad, ni por los mismos integrantes de la administración, que innecesariamente se arriesgan a la crítica y al escrutinio social, sin importar ser mal vistos y el costo político que ello conlleva. Es más importante cumplir caprichos que salvaguardar el prestigio de las Instituciones.

Paloma Meriodo se expondrá a la crítica y a la burla, ante una Junta de Gobierno integrada por verdaderos académicos de alta experiencia y capacidad, que han mal visto su designación con tan poca experiencia, y rompiendo el marco legal de requisitos. Al tiempo veremos si resiste los embates del día a día en la dinámica del INEGI.

Correo: tomeloconcalmacolumna@gmail.com

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.