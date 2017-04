Celebrarán a lo grande el 60 aniversario luctuoso de Pedro Infante, en Monterrey

México.- Uno de los clubes de fans de Pedro Infante más importantes de México, es sin duda el Club de Admiradores de Pedro Infante AC, que tiene su sede en Monterey, Nuevo León, y en esta ocasión que se cumplen 60 años de la muerte del cantante sinaloense, ha preparado una serie de eventos para recordar a su ídolo, allá en la Sultana del norte.

Dichos eventos, van desde una carrera familiar, hasta la develación de una placa conmemorativa, así como números musicales y una verbena popular en su honor.

“Ser admiradores de Pedro Infante nos hace sentir muy cercanos y familiarizados a él, pues parte de nuestra niñez, nuestra adolescencia y en la actualidad la hemos pasado a su lado a través de sus canciones y sus películas”, comentó Alfredo Haros, fundador y Presidente de este club, en entrevista con Notimex, donde además se hizo acompañar de varios de los socios de esta asociación civil.

“El club lo formamos un 15 de abril de 1971, con el propósito de recabar fondos para la construcción de la Ciudad de los niños en Monterrey y a partir de entonces hemos venido haciendo mucha labor social en nombre de Pedro Infante, así como cada año lo recordamos con varios eventos musicales, pero desde 1967, nos reuníamos varios para hablar de sus películas, canciones y del personaje que era Pedro”, añadió don Alfredo.

El señor Haros y sus compañeros, hablaron de lo que para ellos significa el nombre de Pedro Infante y del porqué, luego de tantos años, lo siguen recordando y homenajeando.

“Casi todos lo hemos admirado desde que éramos niños, yo por ejemplo, en el año de 1952, conocí a Pedro en un evento que se realizó en la Plaza de Toros La Coliseo y a la salida del evento mi hermano le pidió un autógrafo, pero en lugar de eso, Pedro le regaló una bala de su atuendo y no se me olvida que la primera vez que lo escuché cantar fue con el tema “La tertulia””, añadió tarareando el tema.

Por su parte, el señor Polo Torres, quien forma parte del club y además canta sólo temas de su ídolo, recordó el momento en que se enteró de la muerte de Infante.

“Fue una fecha muy triste para mí y mi familia pues coincidió con el fallecimiento de mi padre Pedro Torres, algo que me dejó marcado y que me provocó que desde entonces adoptara la figura de Pedro Infante y pues me considero un fanático de sus películas y sus canciones”.

En su oportunidad, Honorato Palacios, otro de los miembros del club de admiradores, dijo que le pegó mucho enterarse de la muerte de Pedro Infante, pues lo admiraban mucho en su familia y junto con sus hijos siempre cantaban el tema “Arrepiéntete prietita”.

Actualmente, el Club de Admiradores de Pedro Infante AC, cuenta con más de 300 socios, tanto en Monterrey como en varias partes de la República Mexicana y en el extranjero, y para los entrevistados, casi todos hombres de la tercera edad, el nombre de Pedro Infante significa mucho.

“Admiramos a Pedro Infante porque además de que fue una excelente persona, era un artista completo, polifacético, en sus películas lo mismo cantaba que lloraba, reía, se emborrachaba, aunque nunca tomó, lo hacía muy bien. Cualquier personaje que le pusieran lo interpretaba de maravilla”, dijo don Armando Sánchez, otro de los miembros del club, quien también canta en los festivales o eventos que ellos realizan en nombre del ídolo de México.

Alfredo Haros compartió a Notimex, que su club está haciendo la gestión para la creación de un monumento en honor a Pedro Infante.

“Estamos en plenas gestiones para la creación de un monumento en memoria de Pedro Infante en Monterrey, el cabildo en sesión extraordinaria aprobó esta petición y ahora sólo resta que las autoridades tengan la voluntad de levantar el monumento y lo que estamos pidiendo es que la estatua se instale dentro de las áreas de la Macro Plaza”.

Respecto a los eventos que tendrán el próximo fin de semana, conmemorando el 60 aniversario luctuoso de Pedro Infante, compartieron que:

“Habrá varios eventos, tendremos la Carrera Pedro Infante que será de dos kilómetros y donde podrá participar toda la familia, además tendremos un torneo de futbolito o futbol rápido y en lo musical varios de los representantes del club interpretarán los éxitos del cantante en un ambiente bohemio y festivo”, comentó el señor Haros.

Agregó que además se develará una placa conmemorativa por el 60 aniversario, con la presencia de las autoridades municipales y el público de Monterrey.

Compartieron que inmediatamente después de la celebración de este sábado, se pondrán a trabajar en los eventos que harán en noviembre de este año cuando se cumplan 100 años del natalicio de Pedro Infante.

“Queremos cumplir un sueño, que es la creación de un centro cultural y teatral dedicado a Pedro Infante, donde los niños y los jóvenes tomen clases de música, de actuación y que se aprendan las canciones de Pedro. También están planeadas unas escenas musicales en su honor en el Museo de Historia Mexicana”, compartió don Pedro Torres.

Finalmente, la señora Mónica Lucero, otra de las socias del club y quien también canta, dijo que la familia de Pedro Infante está enterada de todas las actividades que el club realiza y que ojalá pudieran estar en algunos de los homenajes que le están haciendo al cantante sinaloense.

“Tenemos una relación muy bonita con la familia Infante, ojalá pudieran venir, nosotros les hacemos la cordial invitación para que vean el cariño y admiración que le tenemos a Pedro Infante”, concluyó.