Gael García Bernal un ciudadano del mundo; made in México

México.- Gael García Bernal actor nacido en Guadalajara, Jalisco el 30 de noviembre de 1978, productor y director mexicano.

Hijo de los actores José Ángel García y Patricia Bernal, inició su carrera a los 11 años, cuando participó en su primera telenovela, Teresa, donde el papel estelar lo llevó Salma Hayek. Tres años más tarde tuvo su primer papel protagónico en la telenovela infantil El abuelo y yo, al lado de Ludwika Paleta y Diego Luna.

En 2010, produjo la serie Soy tu fan para Once TV México. También interpretó el papel de Cristiano Ronaldo en el cortometraje que forma parte de la promoción de NIKE sobre la Copa Mundial de Fútbol de 2010, con sede en Sudáfrica.

En 2014 protagonizó la serie de Amazon, Mozart in the Jungle, donde interpretó a Rodrigo De Souza, y retrata la vida de este y los músicos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, basado en el libro de Blair Tindall en su libro Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music

Ganador del Globo de Oro por su actuación en esta serie. Ha protagonizó películas en México, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil, con grandes directores del cine contemporáneo, un ejemplo es Pedro Almodovar, seis de estos filmes llegaron a ser nominadas al Premio Óscar.

Entre sus filmes más reconocidos se encuentran Amores perros, Y tu mamá también, El crimen del padre Amaro, Vidas privadas, Diarios de motocicleta, Babel, Letters to Juliet, A Little Bit of Heaven y No, entre otras.

Como director de cine, debutó en 2006 con el filme Déficit el cual no tuvo muy buena aceptación por el público.

La biografía de Gael está incluida en la Enciclopedia Británica. La revista People en Español lo ha incluido en las listas de Artista mejor vestido, Soltero más deseado y Las 50 bellezas latinas.

La revista para hombres GQ lo nombró uno de los Hombres del año en 2004, al lado del estadounidense Tom Cruise y el británico Jude Law.

Con información de la Enciclopedia de la información.