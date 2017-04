Los Motivos de las Guerras

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Los presidentes estadounidenses tienen mucho poder pero en áreas muy delimitadas. No pueden meterse con los estados o en las ciudades. Su fuerza en el poder judicial también se ve restringida a propuestas, sin que los beneficiarios entiendan necesariamente, que hay que hacer cosas que no harían, solo para complacer al Presidente. Éste nombra muchos cargos en el poder ejecutivo federal, pero muchos más son los que pertenecen al servicio civil. De tal manera que los presidentes, para trascender buscan hacer la guerra. Todos.

En muchos casos la guerra se dirige a enemigos de antemano catalogados como perdedores. Joseph Nye el que fue subsecretario de la Defensa con Clinton, hacía un balance de los enfrentamientos de Estados Unidos después de 1945, cuando terminó la segunda guerra mundial; y afirmaba que ningún conflicto fue con potencias medianamente fuertes; y los que disputaba, con la entonces Unión Soviética, realmente no incidían en el área que geopolíticamente definieron los soviéticos como prioritaria. Desde el acuerdo de Bakú de los años veinte solo querían lo que tenían los zares. Mantener el imperio ruso.

Lo demás como Cuba, Angola, Granada o Nicaragua fueron solo escarceos que no llegaban a nada. Embarcar ilusos que en la primera negociación de áreas de verdadero interés, serían abandonados a su suerte .

Y no es exactamente cierto que los perdedores perdieran. La historia muestra que no ganaron los estadounidenses en Corea y Vietnam, que eran del resorte chino, ni tampoco se puede decir que fueron victorias inobjetables en su arco protector de Arabia Saudita: contra Afganistán, Irak, las fuerzas chiítas del Líbano, en Libia y ahora Siria.

Esa razón fue una de las principales quejas que capitalizó Trump contra los presidentes de los últimos 28 años, que según los militares no les dejaron cubrirse de gloria. He comentado que una de las tres razones por las que fue electo, era por la razón militar que simbolizaba el apoyo que le brindaron en septiembre un fuerte grupo de militares retirados y prestigiados de alto rango, para que se comprometiera a dar golpes certeros.

¿Ahora que está pasando en el escenario del Medio Oriente?

En primer lugar nuevamente los estadounidenses le sacaron la vuelta a Irán que no está manco; y les había ganado el brinco al firmar un pacto con los rusos, junto con Turquía en torno a Siria; y acuerdos para la reanudación de la entrega de misiles atómicos rusos suspendida en el 2010.

Pero temer a una potencia media decidida a hacer prevalecer su religión, hecha política como es la iraní se explica, porque después de las reiteradas amenazas de Trump, el telegrama era obvio, lógicamente se esperaría que los clérigos se echaran en los brazos de Moscú.

En segundo lugar todo indica que Trump quiere reestablecer la bipolaridad y que empieza a negociar los tutelajes con los herederos del imperio zarista, que lo que quieren es engullir a Arabia Saudita en un plazo mayor. Están dispuestos a esperar porque quieren a los estadounidenses fuera de Ucrania y el Caúcaso. Hay que recordar que dos fuertes líderes soviéticos eran: Jruchov del primer país y Stalin de la región mencionada.

En tercer lugar se determina una acción directa contra Siria porque Estados Unidos tiene que salir de ese conflicto y Trump les prometió victorias. Quieren fuera a Assad, pero como lo que hacen en esa dirección, es fortalecer a los terroristas Al Nusra y el Estado Islámico, le van a cobrar el favor a los rusos que tienen a Irán en sus manos, casi hincados; y le dan carta blanca para que ellos vuelvan a atacar a los terroristas que Assad no pudo erradicar totalmente. El cuarto beneficio es que Rusia lo hará porque le interesa cortar el apoyo que tienen los chechenos de parte de los islamistas.

Lógicamente igualito como lo dijo Nye en el pasado, preferentemente se trata de agandallar chiquillería, para hacerse tontos y no atacar a enemigos fuertes.

En quinto lugar de seguro Estados Unidos va pronto a empezar las compras de equipo bélico moderno y se van a deshacer del mugrero obsoleto de 35 kilos, que hacen todavía cargar a cada soldado, con baratijas para el combate.

En sexto lugar, el tema de lo político interno, Trump repuntó en popularidad de un limitado 35% de aceptación a un 43%; un 57% aprobó su decisión; aunque el 50% quiere que el congreso -que lo apoya- autorice seguir adelante. Los datos de univisión fueron acumulativos de diferentes encuestas realizadas.

Finalmente, en séptimo lugar si Assad no recibe una verdadera ayuda de Rusia que se ha visto como la ONU, en lo formal pero finalmente permisivo; se va a quedar solo y Estados Unidos tal vez ganaría, pero ojo, en el esquema de la Clinton; que no toleró que Siria fuera el mejor país de la región en todos los sentidos. Lo único que atenuaría esa maldad, es que en verdad, los islámicos queden en calidad de vencidos, lo que no parece fácil.

Los antiescenarios preocupan, a Israel, porque Hézbolla está suelto, y sabe que es de los que le siguen y se va a ir contra ellos. A Corea (del sur) también, incluso Japón; porque si China siente que ya no le es útil el gordito de Corea del Norte y si ya dio su anuencia Xi Jinping en al última reunión que tuvo en Florida con Trump, Corea del Norte peligra y se las va a cobrar a sus vecinos….

Ya falta poco para los desenlaces y veremos si cuajan las estrategias o empeoran.

Trump le bajó un leve a lo del “Muro”, óigase un leve; pero de pasadita acusó al gobierno de Peña de proteger a Yarrington mediante su vocero Breibart.