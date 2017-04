Armando Ahued no se descarta para candidatura a Jefe de Gobierno

México. Aunque aseguró que aún no es momento, el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Ahued Ortega, dijo que no se descarta para buscar la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el 2018.

“He dicho que no me descarto, pero ahorita no es momento, todavía falta mucho tiempo”, dijo luego del operativo “Ponte Trucha”, en el mercado de La Nueva Viga.

Radio Fórmula informó que Ahued Ortega previamente había reafirmado su interés en el puesto, aunque aseguró que actualmente su prioridad es el trabajo que realiza al frente de la dependencia capitalina.

“Estoy trabajando y mi única ocupación y preocupación es la Secretaría de Salud, ya veremos cuando lleguen los tiempos, pero ahorita estoy dedicado a mi trabajo como secretario. De hecho 10 años, casi 11 [al frente]y lo voy a seguir haciendo”, expresó.

Respecto a su presencia en el mitin del Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizado en el Zócalo, el pasado 8 de abril; aseguró que “tengo amigos y me invitaron a que asistiera y con mucho gusto, yo trabajo con todo mundo y no tengo color ni partido”; sin embargo descartó afiliarse al PRD.

Redacción/24Horas