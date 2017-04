Efemérides del 13 de abril

México.- Un 13 de abril nacieron los actores Jesús Martínez “Palillo”, Don Adams, Paul Sorvino, Eduardo Capetillo y Ron Perlman, el cineasta Stanley Donen, los músicos Jimmy Destri, Lowell George y Al Green, además de los cantantes Olga Tañón y Lou Bega.

Murieron, en cambio, la actriz Gloria Marín, el cantautor Raúl Shaw, el cineasta cubano Julio García Espinosa, el director de orquesta Venus Rey, así como el músico Johnnie Johnson.

1913.- Nace el actor cómico mexicano Jesús Martínez “Palillo” Rentería, quien sobresale por sus espectáculos en los que con humor critica problemas políticos y sociales, por los cuales es encarcelado en varias ocasiones. Llamado “el rey de las carpas”, también destaca en revistas y por su labor altruista. En 1986 la Asociación Nacional de Actores (ANDA) le otorga la medalla Eduardo Arozamena por 50 años de actividad profesional. Muere el 11 de noviembre de 1994.

1919.- Nace el actor estadunidense Howard Keel, cuypo nombre real es Harold Clifford Leek. Destaca en diversas películas musicales, como “Siete novias para siete hermanos”, además de incursionar en el canto. En televisión actúa en series como “Dallas” como “Clayton Farlow”. Fallece el 7 de noviembre de 2004.

1923.- Nace el actor estadunidense Don Adams, protagonista de la serie “El superagente 86”. Es el primer artista en obtener tres premios Emmy consecutivos, como Mejor Intérprete de Comedia. De nombre real Donald James Yarmy, actúa también en “Inspector Gadget” y “The partners”. Muere el 25 de septiembre de 2005.

1924.- Nace el cineasta, coreógrafo y bailarín estadunidense Stanley Donen. A los 17 años llega como bailarín a Broadway, donde conoce a Gene Kelly y con él se traslada a Hollywood. Primero hace coreografías y luego dirige películas como “Cantando bajo la lluvia”, “Siete novias para siete hermanos”, “Un día en Nueva York” y “Siempre hace buen tiempo”. En 1997 recibe un Oscar Honorario por su obra cinematográfica.

1937.- Nace el actor británico de teatro, cine y televisión Edward Charles Morrice Fox. Es oficial de la Orden del Imperio Británico. Conocido por su papel en la película “Chacal” y por su interpretación de Eduardo VIII en la miniserie de televisión “Eduardo y Mrs. Simpson”. También actúa en “Perdidos en el espacio”.

1939.- Nace Paul Sorvino, pintor, escultor, cantante de ópera y actor de televisión, cine y teatro, padre de la actriz Mira Sorvino. Debuta en Broadway en 1964, en el musical “Bajour”, y su primera aparición en el cine fue en 1970 en “Where’s Poppa?”, a la que siguen más de 60 filmes, es conocido por sus pápeles de “Henry Kissinger” en “Nixon” y de “Paul Cicero” en “Goodfellas”. Escribe libros sobre el asma, que padece, y crea la Fundación Sorvino para Asma.

1940.- La banda estadunidense Glenn Miller Orchestra, liderada por Benny Goodman, el “Rey del swing”, coloca el tema “In the mood” en la posición número uno del Billboard Pop Hit.

1945.- Nace Lowell George, guitarrista, cantante, productor y compositor estafunidense. Forma parte de la agrupación The Mothers of Invention y tras su disolución, integra Little Feat, de la cual también se separa e inicia su carrera como solista en 1978. Muere el 29 de junio de 1979 de un ataque al corazón mientras realizaba una gira.

1946.- Nace el cantante, compositor, músico y productor estadunidense Al Green, considerado uno de los pioneros del soul y del rythm and blues. Alcanza popularidad gracias a temas como “Let’s stay together”, “Call me” y “Back up train”. Para 1988 graba a dúo con Annie Lennox el tema “Put a little love in your heart” y en 1995 es nombrado miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

1947.- Nace Tony Dyson, el ingeniero y profesor de robótica creador de R2-D2, droide que aparece en las películas de la saga “Star wars” y que fue diseñado por el ilustrador Ralph McQuarrie y el experto en efectos especiales John Stears. También crea 36 criaturas espaciales, armas y trajes para películas como “Superman 2” o “Moonraker”. Muere el 4 de marzo de 2016.

1950.- Nace el músico y actor estadunidense Teddy Rooney, hijo del actor Mickey Rooney. Bajista de The Rooney Brothers e integrante de The Yellow Pages. Actúa en “General Electric Theater”, un episodio de la serie “Playhouse 90”, así como en los filmes “Andy Hardy comes home”, “It happened to Jane” y “Seven ways from sundown”, y en diversas series de televisión. Muere el 2 de julio de 2016.

1950.- Nace el actor estadunidense Ron Perlman. Su primer papel como intérprete cinematográfico lo tuvo en “En busca del fuego” y en 1987 protagoniza la serie “La bella y la bestia”. En cine actúa en “El nombre de la rosa”, “Enemigo a las puertas”, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, “Cronos” y “Hellboy” 1 y 2.

1951.- Nace en Carolina del Sur Peabo Bryson, cantante de soul, urban y rythm and blues. Comienza su carrera musical con el grupo de ska y rocksteady Al Freeman & the Upsetters, en 1965. Destacan discos como “Peabo”, “Paradise”, “Live & more”, “Turn the hands of time”, “I am love” y “Christmas with you”.

1951.- Nace el actor británico Peter Davison, cuyo nombre verdadero es Peter Morgan Gordon Moffett. Conocido por haber interpretado a “Tristan Farnon” en la miniserie “All creatures great and small”, además de ser el quinto doctor en la serie “Doctor Who”, entre 1981 y 1984. Actúa en cine, teatro y radio.

1954.- Nace el estadunidense Jimmy Destri, tecladista del grupo de punk-new wave Blondie, es autor de temas como “Maria”. Ha intervenido como compositor en películas como “Striptease”, “Donnie Brasco” y “Gigoló”, entre otras. En 1981 lanzó un álbum en solitario.

1959.- Nace la vocalista y guitarrista británica Kim McAuliffe, quien junto al bajista Di “Enid” Williams funda el grupo Painted Lady, posteriormente lo cambian por Girl School, cuando Kelly Johnson en la guitarra y Denise Dufort en la batería se unen a la formación.

1962.- Nace en Haifa, Israel, el músico Hillel Slovak. Guitarrista original y fundador de la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers, con la que graba los álbumes “Freaky styley” y “The uplift mofo party plan”. Muere el 25 de junio de 1988 por una sobredosis de heroína.

1964.- Nace la guionista, directora, productora, actriz y comediante canadiense Caroline Rhea. Protagoniza la serie de televisión “Sabrina, la bruja adolescente”, con el papel de “Hilda Spellman”, tía de Sabrina. Además interpreta a “Linda Flynn Fletcher”, mamá de “Phineas y Ferb” en la serie homónima.

1964.- Sidney Poitier se convierte en el primer actor de raza negra en obtener el premio Oscar al Mejor Actor. En su filmografía se enumeran más de 50 películas, tales como “Un rayo de luz”, “Al maestro con cariño” y “Adivina quién viene a cenar esta noche”. En 2002 la Academia le otorga un Oscar Honorario por sus actuaciones.

1967.- Nace la cantante puertorriqueña Olga Tañón, apodada “La mujer de fuego”. Surge en 1986 dentro del grupo de merengue Las Nenas de Ringo y Josie. Luego forma parte del grupo Chantelle, tras el cual graba como solista el álbum “Sola” en 1992. También actúa en la obra “Jesucristo súper estrella”. Gana dos premios Grammy, tres Grammy Latinos y 30 “Lo Nuestro”. Está próxima a lanzar su disco “Olga Tañón y punto”. Activista contra el maltrato a las mujeres.

1970.- Nace el cantante y actor mexicano Eduardo Capetillo. Empieza su carrera en la música al ganar el segundo lugar del Festival Juguemos a Cantar. En 1986 ingresa al grupo Timbiriche, que deja tres años después para lanzarse como solista. Actúa en telenovelas como “Alcanzar una estrella”, “Marimar” y “Soy tu dueña”, además de participar en dos películas y en la obra de teatro “Vaselina”. En 1994 se casa con la actriz Bibi Gaytán, con quien procrea cinco hijos.

1970.- Nace el actor estadunidense Rick Schroder. Logra fama con filmes como “Campeón” por el que gana un Globo de Oro, “Al límite”, “Policías de Nueva York”, “Mi querida Emily”, “Marea roja” y “Víctimas inocentes”, además de participar en la serie de televisión “Silver spoons”, entre otras.

1971.- Nace el cantante y actor colombiano Marcelo Cezán, cuyo nombre real es Édgar Alfredo Gómez Menicagli. Debuta en “La maldición del paraíso”. Participa en “Sólo una mujer” y “Cartas de amor”, así como en la telenovela mexicana “Acapulco cuerpo y alma”. En Venezuela protagoniza “María de los Ángeles” y “Niña mimada”. Filma “Por culpa de Urano” y graba “Me llaman Lolita”. Lanza dos álbumes.

1972.- Nace el cantante estadunidense Aaron Lewis. Vocalista del grupo Staind, con el que lanza siete discos. Ha sido nominado a tres premios Grammy. Colabora con otros grupos y hace giras en solitario. En 2010 incursiona como solista en la música country, debuta con el álbum “The road” y en 2016 lanza “Sinner”.

1972.- Nace la modelo, cantante, actriz y vedette argentina Roxana Martínez, conocida como “La Tetanic” por su participación en una obra de teatro así titulada. Ha realizado la mayor parte de su carrera en México. En 2009 debuta como cantante de música grupera. Participa en programas cómicos, la telenovela “Rebelde”, la obra “Perfume de gardenia” y conduce “El portal de la mañana”.

1975.- Nace el cantautor alemán Lou Bega, cuyo nombte completo es David Lubega. Con su tema “Mambo number 5” se convierte, en 1999, en uno de los intérpretes de más éxito en el mundo. Luego lanza cuatro álbumes más y desarrolla una carrera como “showman”. Compone para otros artistas.

1976.- Nace el actor, director y guionista estadunidense Jonathan Gregory Brandis. En 1990 consiguió su primer protagónico con la película “La historia sin fin II” como “Bastian Bux”, además de actuar como “Bill Denbrough” en la miniserie “It”. También participa en filmes como “Atracción fatal”, así como en “SeaQuest DSV”, entre otras series. Se suicida el 12 de noviembre de 2003.

1978.- Nace el actor estadunidense Kyle Alan Howard. Ha actuado en películas como “House arrest”, “Skeletons” y “La brigada de papel”, al igual que en series de televisión, entre ellas “Chicago hope” y “Grosse point” y “My boys”.

1983.- Muere la actriz mexicana Gloria Marín, figura de la Época de Oro del cine mexicano. De nombre real Gloria Méndez Ramos, actúa en más de 50 películas como “Ay, Jalisco, no te rajes”, “Mecánica nacional” por la que recibe el premio Diosa de Plata y “Cartas de amor”. También participa en telenovelas como “Mundo de juguete”. Nace el 19 de abril de 1919.

2003.- Muere Raúl Alberto Shaw Boutier, el cantautor boliviano mejor conocido como Raúl Shaw Moreno. En la década de los años 50 es voz principal del trío mexicano Los Panchos. Autor de “Magaly”, “Lágrimas de amor”, “Qué saben de mí” y “Cuando tú me quieras”, entre otros temas. Funda en su país el trío Los Peregrinos, con el que logra éxito, tras lo cual se lanza como solista y también logra el agrado del público. Nace el 30 de noviembre de 1923.

2003.- Muere el músico mexicano, político, director de orquesta y arreglista Venus Rey, cuyo nombre verdadero es Venustiano Reyes López. Trombonista, director de la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. Como político es diputado federal y durante 30 años dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM). Nace el 30 de diciembre de 1916, en Veracruz.

2005.- Muere el pionero del rock and roll Johnnie Johnson, quien forma una dupla histórica con el legendario Chuck Berry. Entra por primera vez a un estudio de grabación en 1955 para grabar “Maybellene”. “Roll over Beethoven” y “No particular place to go” son algunos de los temas que crea en coautoría con Berry, de quien fue pianista. En los años 90 colabora con artistas como Eric Clapton y Aerosmith. Nace el 8 de julio de 1924.

2005.- La agrupación cubana Buena Vista Social Club se presenta junta por última vez en el concierto ofrecido en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde rinde homenaje a la célebre compositora Consuelo Velázquez y a los músicos, también fallecidos, Rubén González y Compay Segundo.

2010.- El filme “Cinco días sin Nora” se convierte en máxima triunfadora del Premio Ariel, al ganar como Mejor Película, Guión Original, Ópera Prima, Actor, Co-actuación Femenina, Música Original y Maquillaje.

2013.- El director y escritor mexicano Guillermo Arriaga ofrece en Puebla una clase magistral en el contexto de la decimoquinta Convención de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine).

2014.- La película de ficción “The Hunger Games: Catching Fire” resulta ganadora como la mejor cinta del año durante la entrega de los premios MTV Movie Awards 2014 efectuados en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California.

2016.- Muere el cineasta cubano Julio García Espinosa. Filma obras como “Aventuras de Juan Quinquín” y “La muerte inútil de mi socio Manolo”, además de cortometrajes como “El Mégano”. También colaborar en guiones de cintas como “Lucía”. Es uno de los fundadores y presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, en 2004 recibe el Premio Nacional del Cine. Nace el 5 de septiembre de 1926.

