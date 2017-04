Usará EU expertos en narcóticos y balística contra ‘El Chapo’

Nueva York. El gobierno estadounidense planea llamar al menos a un experto en narcóticos y a otro en balística, para que testifiquen en el juicio contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La Fiscalía notificó a los abogados del capo que llamarán al especialista en narcóticos para testificar sobre los métodos de importación y distribución de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, incluida la producción, empaquetamiento y estipulación de precio de los narcóticos.

Otros expertos testificarán sobre los análisis de laboratorio de drogas incautadas, según una carta de la fiscalía divulgada en la base de datos electrónica del sistema judicial estadounidense.

Los fiscales también planean llamar a un experto en balística para testificar sobre la operatividad y características de las armas y municiones confiscadas a la organización de Guzmán.

“A medida que expertos adicionales sean identificados avisaremos de la forma apropiada”, se indica en la carta que se ha hecho pública.

Portavoces de la fiscalía dijeron a The Associated Press que, de momento, no se ha estipulado ninguna fecha para el arranque del juicio, en tanto, que la próxima audiencia en la corte federal de Brooklyn será el 5 de mayo.

Los fiscales también solicitaron a los abogados de “El Chapo” que permitan la inspección de documentos, fotos, grabaciones o libros que estén bajo la custodia de Guzmán y que éste planee usar en el juicio como pruebas a su favor.

En las últimas semanas, los fiscales y los abogados del capo han debatido las condiciones de reclusión de Guzmán en una prisión neoyorquina.

Los defensores del mexicano aseguran que la salud física y mental de éste se ha visto perjudicada, debido a la celda de aislamiento en la que se encuentra recluido y por la falta de contacto con el mundo exterior.

El exlíder del cártel de Sinaloa, acusado por EU de encabezar un imperio de tráfico de drogas, brutalidad y corrupción, fue extraditado a dicha nación el pasado 19 de enero.

AP