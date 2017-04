Inseguridad, problema más grave de la entidad mexiquense: Delfina Gómez

México. La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que de ganar la elección trabajará en la profesionalización y dignificación de las fuerzas policiacas hasta recuperar la confianza en la autoridad y no tolerará actos de corrupción.

Enfatizó que se utilizará de manera eficiente el presupuesto con base en la transparencia y rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, ofreció generar incentivos fiscales para fomentar la inversión y creación de empresas en el estado, promover la “ciencia abierta” y crear políticas que apoyen el impacto positivo de las tecnologías digitales en la investigación y la innovación tecnológica.

La candidata de Morena prometió abrir nuevas vías para el compromiso público y la participación en ciencia e innovación, así como fortalecer los marcos políticos para hacer posible la revolución productiva y en áreas como la salud y el medio ambiente.

Dijo que se aplicarán las tecnologías más avanzadas para proteger a los mexiquenses; banco de datos de ADN y genética forense, uso de sistemas de biométrica e instalación de cámaras de seguridad en los municipios más violentos.

En entrevista con Notimex, Delfina Gómez ofreció integrar un gabinete plural y profesional, sustentado en la transparencia y rendición de cuentas, que será evaluado periódicamente y convocó a la construcción de una gran alianza social que transforme la violenta realidad que azota el Estado de México.

Ofreció generar incentivos fiscales para fomentar la inversión y creación de empresas en el Estado, que registra un déficit de 3 millones de empleos y cuya tasa de desocupación es más alta que el promedio nacional.

La maestra Delfina Gómez, por otro lado, indicó que durante su pre campaña observó en el Estado de México una población con deseo de mayor participación y propuestas, porque quiere ser escuchada y tomada en cuenta, tras señalar que la inseguridad es el problema más grave que enfrenta la sociedad mexiquense.

La exalcaldesa de Texcoco, enfatizó: “Veo al Estado de México con un crecimiento poblacional con mayor planeación porque ya no puede crecer más de manera inadecuada, tiene que haber una adecuación en su forma de crecimiento. Es un estado que nos puede dar la sorpresa de tener mejor calidad de vida, mejores servicios y mayor participación social”.

Al mismo tiempo, pidió la participación de la población mexiquense, “porque es tiempo de que los ciudadanos sean representados, que se les escuche, y de que un ciudadano les sirva. No vendamos nuestra dignidad, porque no hay precio que la cubra.

Acompañada por algunos de sus colaboradores, que se mantienen a distancia de la entrevista, la profesora, sencilla, pero elegantemente vestida, afirma que después del 3 de abril próximo ya será, oficialmente, la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México.

Antes, apunta, en el recorrido de precampaña, “lo que yo veo es la inseguridad como el problema que es lo que más la gente no solamente reporta, sino que exige que se le dé mayor atención a este tema”.

Afirmó que la seguridad es el problema número uno que enfrenta el Estado de México, “estamos en los primeros lugares en robo a casa habitación, autos; feminicidio que es algo que preocupa mucho a pesar que de que ya funciona en 11 municipios la alerta de género, pero no es suficiente, se tiene que llegar a la raíz del problema para poder dar una solución adecuada”.

Indicó que otro problema grave es el desempleo, aspecto que en el Estado de México está afectando mucho a los jóvenes, a las nuevas generaciones que salen de una carrera y no encuentran trabajo, o bien la gente que tiene que trasladarse de donde vive a la Ciudad de México u otras áreas porque no hay trabajo suficiente en la entidad.

“Tenemos la cuestión de salud, que si bien se comenta que se ha invertido significativamente, yo veo que una de las mayores preocupaciones de la gente es que no hay suficiente infraestructura ni personal médico”, resaltó.

Asimismo, dijo, “educación, que es un tema que como maestra no solamente me gusta sino que me apasiona. Hay falta de infraestructura, aunque ahorita está el Programa Escuelas al Cien, no irradia beneficios a todos los que lo necesitan”.

Explicó que “la movilidad es otro aspecto que afecta mucho a la población vecina a la capital del país. Si uno viene del Estado de México hacia e la Ciudad de México, a veces se hace dos horas dependiendo del tráfico, aspecto que consideró también se debe atender en forma prioritaria”.

Pausada, la exlegisladora destacó, “nuestro campo se está muriendo y nadie le da la atención que merece”.

Afirmó que en todos esos problemas trabajan con un equipo. ”Estamos viendo no solamente estos conflictos, sino todos. Estamos partiendo de un diagnóstico porque tenemos que dar soluciones precisas a problemas reales… se está partiendo de una planeación, y vendrán las propuestas durante la campaña”.

De la vecindad del Estado de México con la Ciudad de México, dijo que “yo lo veo como un beneficio. Yo creo que la Ciudad de México ha sido muy generosa en recibir a tanto estudiante mexiquense que acude a la UNAM, al Poli; tenemos trabajadores, tenemos a muchos mexiquenses que están trabajando aquí”.

Señaló que “la vecindad permite tener una seguridad no sólo educativa, sino de salud también, ser vecinos de la ciudad de México tiene muchos beneficios”.

Aunque aclaró que lo que se tiene que hacer ahora es coordinar acciones para mejorar el medio ambiente, la movilidad, las fuentes de empleos; “tener una buena correlación, una coordinación”.