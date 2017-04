Como siempre, impunes en México, exhibidos en el exterior

¡Vaya forma de empezar la temporada electoral!

La detención de Édgar Veytia en Estados Unidos y de Tomás Yarrington en Italia, pone sobre la mesa del debate nacional el tema de los límites de la colusión o contubernio de los gobiernos con el crimen organizado. La delicada situación de la ilegalidad a la que han apostado los gobernadores y presidentes involucrados con los delincuentes, hace de la situación un momento muy delicado para los habitantes del país que el gobierno federal y los estatales han descuidado y expuesto irresponsablemente.

Las detenciones de los otrora poderosísimos priistas centran la atención en la ruta y lavado del dinero derivado de la cadena criminal que permite hacer y deshacer a los mandatarios sin que alguien dentro o fuera de los propios gobiernos repare o intente frenar el despropósito. Ejemplos hay muchos a la vista.

Las pifias y los yerros de un grupo demostradamente incapacitado para continuar con las riendas del poder presidencial, es una pesadilla. Son estigmas dolorosos para los ciudadanos que enfrentan en la cotidianidad las consecuencias de su pobreza, excluidos del bienestar real, pero los líderes no saben enfrentar la situación ni quieren hacerlo, tal vez por los envidiables beneficios de continuar en esa zona de confort que otorga el privilegio.

El desprestigio internacional del gobierno presidencial es enorme, el nacional se desplomó desde antes de estos nuevos escándalos. El principal cuestionado en estos trances, que es el presidente Enrique Peña Nieto, no reacciona como se esperaría de un estadista medianamente ofendido, atado como está de píes y manos, envuelto en su propio desprestigio.

La duda de su ascensión o conquista de la Presidencia de la República con dinero del crimen organizado invertido en su campaña es una realidad en la mente de quienes observan los acontecimientos que poco a poco revelan los datos duros sobre la corrupción oficial mencionados en los expedientes de ésta trama que parece un thiller cinematográfico que lo complica todo de cara a la sucesión presidencial en el 2018.

El caso de Raúl Cervantes, aprobado por el Senado de la República para convertirlo en el primer Fiscal General de la República, despeja dudas. Su lentitud en la investigación y detención de los ex mandatarios estatales por delitos de ejercicio indebido de sus respectivas atribuciones como mandatarios, así lo sugiere. En este sentido destacan los multicitados Duarte (César de Chihuahua y Javier de Veracruz) y Roberto Borge Angulo (de Quintana Roo), ninguno ha sido presentado. Sobre Roberto Borge se ha dicho mucho en los medios de comunicación pero en los hechos, el gobierno actual no logra pasar de los dichos de su avance en el análisis del inventario y la afirmación de que ‘ya merito’ habrá más de lo mismo, pero de detenciones no hay algo concreto y sí, contradicciones, por ejemplo, al ser cuestionado en Cancún sobre la ubicación del ex mandatario, al respecto el Gobernador Carlos Joaquín González, respondió desconocer el paradero sin embargo, tiempo después el secretario estatal de Seguridad Pública Rodolfo del Ángel, explicó que las escoltas comisionadas para cuidar a Roberto Borge, están en permanente contacto con él.

En este entramado, el presagio de una temporada violenta en el terreno político, reconocido por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es una situación que se siente más cuando las aguas electorales están agitadas a propósito mientras la delincuencia avanza a pasos agigantados. La publicidad oficial no mata la realidad. El miedo quita votos, no los da. La desesperación de perder prerrogativas es peligrosa.

En los estados donde habrá elecciones este próximo julio 2017, en su circunstancia local individual, la bomba de las detenciones cayó como bomba sobre los candidatos oficiales; sus líderes nacionales venden poco pero en remate porque la situación de inestabilidad social y económica derivada del avance del crimen organizado, no ha sido rebasada.

La complicada situación causada por la falta de unidad entre la militancia partidista por las decisiones de sus dirigencias para enfrentar las elecciones con mejor expectativa, pronostica un caos que los representantes de los partidos PRI/PAN/PRD y PVEM no quieren ver en la desbandada hacia Morena, heterogénea, constante y hasta riesgosa en algún momento si consideramos que en todo el país se han adherido a este movimiento figuras políticas públicamente cuestionadas del PRD, del PRI, del PVEM y hasta del PAN, pero que a pesar de lo anterior, hace ver a Morena como la opción más viable y sólida frente a las demás organizaciones.

En este contexto del avance de Morena, la nueva información que emane de las declaraciones tanto de Édgar Vyeira en Nueva York, como de Tomás Yarrington en Florencia y de Joaquín Guzmán Loera, también en Nueva York y otras probables detenciones, es esperada con interés entre los ciudadanos y los representantes de los sectores sociales por su impacto en el tema electoral.

El descrédito del PRI en el poder y sus ramificaciones en alianza con organizaciones de control político, no tiene precedente. Por la intromisión de los gobiernos debe analizarse la defensa de la soberanía para impedir desde ya su intervención en los procesos electorales en el contexto de los gobiernos entreguistas que han puesto en charola de plata el patrimonio nacional, no sólo los energéticos sino los litorales, la industria y explotación de mares y minas que nos coloca en una complicada situación de dependencia.

En lo inmediato, no se ven muchas opciones con la obstinación del gobierno federal que, en su afán de aumentar su patrimonio individual, parece rendido a los pies de los extraños que intentan imponer criterios adversos al interés nacional. En la misma ruta que permitió el control de las instancias oficiales de arbitraje electoral transita también la de la transparencia contra la corrupción y, al paso que vamos, es probable que en el embrollo los mexicanos perdamos también nuestro legítimo derecho de opinar.