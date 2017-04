Duarte se encuentra recluido en cárcel que alberga a políticos y narcos famosos

México. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de uno de los mayores escándalos de corrupción en México, fue llevado en la madrugada del domingo a una pequeña cárcel especial donde están recluidos políticos y algunos narcotraficantes famosos.

Duarte fue detenido en la noche del sábado en un hotel de Panajachel, un pueblo turístico a orillas del lago Atitlán, tras más de cinco meses de búsqueda, mientras se hallaba junto con su esposa. Ella no fue detenida.

El exgobernador, quien dirigió entre 2010 y 2016 al estado de Veracruz, está acusado de desvíos millonarios de fondos públicos, tanto federales como del estado.

Duarte fue llevado en la madrugada a la cárcel de Matamoros, que está dentro de un cuartel militar en la capital y no está sobrepoblada como otras prisiones de Guatemala. Con el ex gobernador suma 27 reos, dijo un vocero.

Allí se encuentra Marvin “El Taquero” Montiel, un sanguinario narcotraficante condenado a 800 años de prisión por el asesinato de decenas de personas.

Conocida como “la cárcel de los políticos”, fue la primera prisión a donde fue llevado el ex presidente Otto Pérez Molina tras su renuncia y detención en 2015 en medio de un escándalo de corrupción en las aduanas.

Actualmente se encuentran allí dos diputados que perdieron inmunidad y tres ex diputados detenidos por el caso conocido como de “plazas fantasma”, donde supuestamente contrataron a personas que no llegaban a trabajar o no existían y se quedaban con el dinero.

Se espera que la embajada de México en Guatemala ofrezca una conferencia de prensa este domingo para explicar cómo será el proceso de extradición de Duarte, quien está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Duarte supuestamente utilizó los recursos sustraídos al erario para comprar inmuebles dentro y fuera de México, para lo cual utilizaba testaferros y contratos con empresas fantasma.

Durante su gestión, Veracruz, uno de los estados más ricos del país por sus recursos petroleros y agrícolas, quedó fuertemente endeudado y se multiplicaron las desapariciones y los secuestros. Su ex secretario de Seguridad Pública se encuentra detenido.

Reuters