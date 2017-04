‘Rápido y Furioso 8’ recauda en taquilla 100,2 mdd en su primer fin de semana

Los Ángeles. El octavo capítulo de la serie cinematográfica Rápido y Furioso superó en su estreno la cifra de 100 millones de dólares por ingreso de taquilla.

Cálculos del estudio de cine reportados el domingo indican que The Fate Of The Furious obtuvo 100,2 millones de dólares durante el fin de semana.

El número es bastante inferior a los 147,2 millones de dólares recaudados en su estreno en 2015 por el séptimo capítulo de la franquicia, pero es el segundo ingreso más alto para la serie.

Rápido y Furioso 7 tuvo un mar de fondo de interés adicional debido a la muerte del actor Paul Walker.

En Rápido y Furioso, Universal Pictures cuenta con una fuerza de seguidores devotos a nivel mundial.

La franquicia ha obtenido más de 3 mil 900 millones de dólares hasta la fecha y están planeados al menos dos películas más.

The Boss Baby obtuvo el segundo lugar en ganancias por taquilla durante el fin de semana con 15,5 millones de dólares, mientras que La Bella y La Bestia mantuvo el tercer lugar con 13,6 millones.

