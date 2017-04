Abrirá Museo Jumex la mayor muestra antológica de Andy Warhol en México

México.- No hay plazo que no se cumpla y tal como se anunció a finales del año pasado, el Museo Jumex se prepara para recibir la muestra “Andy Warhol. Estrella oscura”, considerada la mayor muestra antológica del precursor del arte pop, la cual abrirá al público el próximo 2 de junio.

Bajo la curaduría invitada de Douglas Fogle, la muestra dará cuenta de los diversos desplazamientos temáticos y técnicos que marcaron la práctica artística de Warhol, desde sus pinturas de productos de consumo, hasta sus series serigráficas de retratos de estrellas de cine, personajes famosos y desastres.

En declaraciones difundidas por el museo, Eugenio López Alonso, presidente de la Fundación Jumex, explicó que al organizar esta exposición se plantearon dos metas: mostrar por primera vez en México un cuerpo de obra significativo de la primera etapa de Warhol e invitar a los visitantes a reflexionar “sobre la capacidad que tiene el arte para estimularnos a observar críticamente una obra y nuestro entorno”.

Para Julieta González, directora artística del mismo recinto, en una época en que los principios mismos que sostienen la democracia en Estados Unidos parecen estar bajo amenaza a raíz de los resultados de las últimas elecciones presidenciales, la temática que subyace a la exposición “Andy Warhol. Estrella oscura” resulta extraordinariamente oportuna.

Fogle, por su parte, recordó que desde la década de los 60, Warhol fue de los primeros artistas pop en observar “el vínculo entre el estrellato y los oscuros impulsos caníbales de la incipiente cultura mediática”.

En el fondo de las repeticiones en serie de los productos y los personajes utilizados por Warhol, sostuvo el experto, “hay un reconocimiento de una cultura en la que la adoración se traduce en una especie de consumo. Devoramos y descartamos a los íconos que amamos a través de un ambiente mediático”.

“Para Warhol, cualquier retrato de la experiencia estadounidense estaba incompleto si no se examinaba su lado oscuro. […] el mismo Warhol parecería haber nacido bajo una estrella oscura. En sus pinturas se inscriben augurios del futuro destino del artista a manos de la fascinación de los medios por la fama y la tragedia”, añadió.

Douglas Fogle es curador y escritor independiente. Entre 2009 y 2012 fue subdirector de exposiciones y programas, y posteriormente curador en jefe del Hammer Museum de Los Ángeles.

Antes, entre 2005 y 2009, fue curador de arte contemporáneo en el Carnegie Museum of Art en Pittsburgh, donde organizó Life on Mars, 55ª Carnegie International (2008).

De 1994 a 2005 Fogle fue curador en el Walker Art Center en Mineápolis, donde organizó exposiciones como “Painting at the Edge of the World” (2001), “The Last Picture Show”: “Artists Using Photography 1960-1982” (2003) y “Andy Warhol/Supernova: Stars, Deaths, and Disasters 1962-1964” (2005). Actualmente vive y trabaja en Los Ángeles.

Acompaña a la muestra un catálogo que incluirá diversos ensayos comisionados especialmente para la publicación, como la revisión que hace Douglas Fogle sobre la promesa utópica y el lado oscuro del “siglo americano”; la exploración de Geoff Dyer de la idea del “desastre” y el análisis de Kenneth Brummel sobre el problema de “Elvis”.

Julieta González analiza la relación entre el “siglo americano” de Luce y la obra de Warhol desde la perspectiva de América Latina. Otra característica única del catálogo será la inclusión de una amplia variedad de reediciones de textos históricos importantes pero poco conocidos, como el ensayo “Andy y Andy, los gemelos Warhol: Tema y variaciones”, de Stuart Morgan, publicado en 1987.

