Consuelo Duval entrará a la obra “Hijas de su madre” en lugar de Susana Dosamantes

México.- La actriz Consuelo Duval se incorporará a “Hijas de su madre” en lugar de Susana Dosamantes, quien tras cuatro meses de temporada anunció que dejará la obra para cumplir con otros compromisos laborales.

Interpretará a “Candela”, mujer adinerada que se debe enfrentar a las cuatro amantes de su esposo “Emilio” para cometer el crimen perfecto, cobrar la herencia millonaria y repartírsela entre todas.

“Susana Dosamantes se va para hacer una telenovela y el tiempo de Dios es perfecto. Gabriel Varela (el productor) y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos hace 26 años cuando empecé en teatro”, comentó Duval, quien este domingo junto con Manuel “El Flaco” Ibáñez amadrinó las 100 representaciones de “Hijas de su madre” en el Teatro Aldama.

Recordó que aquella pieza teatral se llamó “Engáñame a cien por hora”, en la que, dice: “no hacía más que enseñar las piernas bien sabrosas que tenía y repetía la frase ‘para la 410’”.

Tiempo después, Varela le llamó para que interpretara a una francesa en otro montaje en el que también participaban Manuel “El Flaco” Ibáñez, Adrián Ramos y Gabriela Goldsmith.

“Ahí conocí el lugar en el que quería vivir para siempre y donde me quiero morir. Hubo situaciones en las que Gabriel me sustituyó por otras mujeres como Brigitte Aube y me rompió el corazón, pero ahorita me lo está cosiendo. Me da la oportunidad de hacer juntos esta nueva temporada”, apuntó.

Aclaró que no busca sustituir a Susana Dosamantes, sino crear su propio personaje e imprimirle un estilo propio. Hace poco se aprendió el texto y solo le falta ensayar para subir al escenario a mediados de mayo próximo.

Lo más reciente que hizo en teatro fue el espectáculo unipersonal “Soy lo prohibido”, que durante tres años se mantuvo en cartelera.

Consuelo Duval también informó que este lunes iniciará las grabaciones de su programa de televisión “El show de Consuelo” en el que presentará a varios de sus personajes en comedia de situación y apoyará a las nuevas generaciones de comediantes.

“En cada emisión estará un invitado y seré apoyada por el mejor equipo de producción y de escritores. Eugenio Derbez estará escondido detrás de mí. ‘Nacaranda’ sigue y seguirá en mi corazón, le estoy escribiendo cartas porque no puedo deshacerme de ella, la tengo que rescatar y también a la señora ‘P. Luche’”, comentó.

Adelantó que el nuevo espacio de televisión tiene el propósito de reunir a la familia.

“Quiero que sonrían y que digan: ‘ya va a empezar el programa de Consuelo, vénganse a sentar. Quiero ver caritas sonrientes y regresarle a papá Dios todas las bendiciones que me ha dado”.

Angelique Boyer será la invitada especial en el primer programa, pero no descarta que en el futuro también puedan estar Adrián Uribe, Eugenio Derbez y las actrices de la obra “Hijas de su madre”.

“A Lorena de la Garza tendré que rendirle un homenaje porque empecé mi carrera con ella y ha sido maravilloso. Uno hace tonterías cuando está enfermo de dolor, pero ya le pedí perdón con todas las fuerzas de mi corazón.

“Nos abrazamos como media hora. Creo que los del restaurante dijeron: ‘¿qué le pasa a estas lenchas?’ Chillamos todo el tiempo porque el amor que se teje en el cielo, como el de Eugenio, Adrián, y Lorena es irrompible aunque uno haga tonterías y el otro también. La amistad es irrompible, por eso estamos juntas”.

La producción de “El show de Consuelo” estará a cargo de Elías Solorio bajo la dirección de Jorge Garza. Se transmitirá los días miércoles a las 22:30 horas por el Canal Las Estrellas.