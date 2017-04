¿De qué te ríes Duarte?

Las primeras imágenes de su captura se viralizaron. Aparece el exgobernador de Veracruz con los ojos más abiertos que de costumbre, pálido y una sonrisa extraña en el momento en que es conducido por agentes de la PGR e Interpol en Guatemala y es fotografiado.

La sonrisa en el rostro de Duarte recuerda a la del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”, cuando fue presentado ante los medios de comunicación.

¿De qué se ríe Duarte? ¿Risa nerviosa o de burla? ¿Se ríe de que estaba muy cerca de México y de que al fin lo atraparon? ¿Se ríe de quiénes lo habían visto por Chiapas y nadie creyó? ¿Se ríe de que no es el único de los funcionarios de su administración que estará en prisión por expoliar al estado? ¿Se ríe porque hundirá a otros personajes de la política, no necesariamente priistas? ¿Se ríe porque robó tanto dinero que ya aseguró a por lo menos tres de sus generaciones familiares? ¿Se ríe porque antes que él cayó Tomás Yarrington? ¿Se ríe porque no es el único gobernador que ha robado a manos llenas? ¿Se ríe por los seis meses que burló a las autoridades? ¿Se ríe porque al fin y al cabo la gozó como jeque árabe?

La forma también es mucho de fondo. Según versiones periodísticas la captura de Duarte fue posible, porque se siguió la ruta de sus familiares, al igual que Yarrington. Se dijo que el concuño junto con los hijos del exgobernador había tomado un avión privado rumbo a Guatemala. Traía dinero, entre euros y dólares. Pues qué tan confiados estaban que no se les ocurrió pensar que podrían ser seguidos por la policía.

Hay quiénes hablan hasta de uso político-electoral . Sin embargo la captura de Duarte es señal de que el combate a la corrupción tiene que ir a fondo. Ya la sociedad no tolera más tomaduras de pelo. Ahí están las encuestas que miden toda clase de impactos sociales hacia los gobernantes: preferencias, popularidad, credibilidad… etc. Nadie sale bien librado. Y no es para menos. Además de que lo refundan en prisión, ojalá que todo el dinero extraído de las arcas estatales de manera ilícita, sea devuelto a los veracruzanos. Tras el sexenio de Duarte Veracruz quedó prácticamente en la lona económicamente y arrasado por una espiral de violencia que suma cientos de cadáveres en fosas clandestinas.

Según la BBC de Londres, estas fueron las palabras del exgobernador al ser detenido:

“Así es señores, soy Javier Duarte de Ochoa, soy el gobernador, no me queda más que decir la verdad”. ¿Será que por eso se reía Duarte?