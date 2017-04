Intenso y equilibrado es el “Tri” sub 17 para buscar boleto a Copa del Mundo

México.- La intensidad en su futbol será una de las principales características que tendrá la selección de futbol sub 17, que buscará su boleto a la Copa del Mundo de la categoría India 2017, señaló el técnico Mario Arteaga.

“Tendrá que ser un equipo que juegue con mucha intensidad, que al momento de quitar la pelota sean intensos, que al momento de ir a atacar también lo sean”, manifestó.

Comentó que la idea es que tengan una defensa sólida y un ataque eficaz, lo cual les permitirá competir de la mejor forma en el Pre Mundial de la Concacaf Panamá 2017.

“Nos gusta que sea un equipo equilibrado, que no le metan tantos goles y meta muchos, la diferencia siempre es importante y para eso trabajamos, lo hacemos consciente, debemos cuidar nuestro arco y aprovechar todas las oportunidades que se presenten”, apuntó.

Destacó que su escuadra es muy goleador, con cuatro delanteros que van a ocupar esa lista de 20, “han salido goleadores de la Liga sub 15 y sub 17 y encaminados con Selección harán bien las cosas, esa es una parte que me deja tranquilo, que tenemos goleadores”.

Dejó en claro que México debe seguir marcando diferencia en el área en esta categoría, lo cual solo lograrán con un futbol óptimo. Hay que seguirlo marcando, en las dos competencias anteriores de Concacaf, México mostró esa superioridad y ahora lo haremos”.

México viajó este lunes a Panamá donde tomará parte del Pre Mundial de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol) en busca de uno de los cuatro boletos en disputa para la Copa del Mundo sub 17 India 2017.

Lista de convocados:

Nombre Equipo

01.- Víctor André Alcaraz Díaz Guadalajara

02.- César Iván López de Alba Guadalajara

03.- Andrés Didyer Catalán Guémes Monarcas

04.- Alan Maeda Luevanos Santos Laguna

05.- Luis Alejandro Olivas Salcedo Guadalajara

06.- Óscar Haret Ortega Gatica América

07.- Carlos Alejandro Robles Jiménez Atlas

08.- Raúl Martín Sandoval Zavala Tijuana

09.- Adrián Vázquez Hernández Pachuca

10.- Luis Javier Gamiz Ávila Tijuana

11.- Carlos Eduardo Guerrero Zavala León

12.- Alexis Hazael Gutiérrez Torres Guadalajara

13.- Jesús Andrés Pérez Álvarez Querétaro

14.- Víctor Hugo Reyes Márquez Monarcas

15.- Marco Antonio Ruíz Zarco Atlas

16.- Ían Jairo Misael Torres Ramírez Atlas

17.- José Alfonso Alvarado Pérez Monterrey

18.- Roberto Carlos de la Rosa González Pachuca

19.- César Saúl Huerta Valera Guadalajara

20.- Daniel Guadalupe López Valdez Tijuana