“Keeping up the Kardashians” y “Hap and Leonard: Mucho Mojo” estrenan temporada

México.- Con más intrigas, misterios y conflictos, llegarán las nuevas temporadas de las series “Keeping up the Kardashians” y “Hap and Leonard: Mucho Mojo” este martes a la pantalla chica, a través de señal de paga.

“Keeping up with the Kardashians”, serie de E! Enterteinmnet, presenta su temporada 13 para llevar a la audiencia más allá de los titulares, y compartir con la familia protagonista las historias que forman parte de este nuevo ciclo en sus vidas. Los Kardashians dan la bienvenida a una etapa de mayor disfrute y celebran nuevos comienzos, pero también ponen a prueban su resistencia frente a la adversidad, como es el caso de Kim, tras el sonado robo a mano armada que sufrió en París durante su estancia para asistir al Fashion Week en la capital francesa y ahora comienza a enfrentar sus secuelas. Khloé comienza una nueva relación romántica que la ha hecho contemplar la idea de mejorar su relación con Caitlyn, quien ha sido una parte importante de su vida durante más de dos décadas. Rob se prepara para iniciar el papel más importante de su vida, y se da cuenta de que para poder convertirse en el mejor padre de su hija debe tener una conexión más cercana con su familia, incluso si eso significa asumir la responsabilidad de sus propias acciones, se reseñó en un comunicado. “Keeping Up with the Kardashians” es producida por Ryan Seacrest Productions y Bunim/Murray Productions; Ryan Seacrest es el Productor Ejecutivo de Ryan Seacrest Productions. Gil Goldschein, Jeff Jenkins y Farnaz Farjam-Chazan se desempeñan como Productores Ejecutivos por parte de Bunim/Murray; Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West y Khloé Kardashian, también se desempeñan como Productoras Ejecutivas. Por su parte, “Hap and Leonard: Mucho Mojo”, es una serie que sigue la vida de dos mejores amigos, “Hap Collins” y “Leonard Pine”, a medida que se enfrentan con muchos problemas, muestra en su nueva entrega a estos protagonistas en medio de un misterioso asesinato. El estreno llega con dos episodios seguidos que se emitirán en AMC, el primero inicia con un esqueleto, las cenizas de “Trudy” que no aparecen por ningún lado y un pedazo del reconocido pastel de la abuela, “MeMaw”. El elenco de esta nueva temporada incorpora a Brian Dennehy, Irma P. Hall, Dohn Norwood, Tiffany Mack y Cranston Johnson. En la producción, John Wirth se integra como “showrunner” y productor ejecutivo; Jim Mickle, Nick Damici, Jeremy Platt, Linda Moran y Nick Shumaker regresarán como productores ejecutivos, acompañado por los co-productores ejecutivos Joe R. Lansdale y Lowell Northrop.

NTX