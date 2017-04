Servicio de streaming musical lanza categoría exclusiva para “teenagers”

México.- La nueva categoría “TeenZ”, de un servicio de streaming musical, ofrece una selección especialmente para influencers, colaboradores y artistas representantes de la Generación Z, el sector adolescente de la población.

El lanzamiento de Spotify, que se dio a conocer este lunes, responde a la efervescencia post-millennial y se ha diseñado con toda la sensibilidad musical e inteligencia de datos en la creación de una categoría que concentra emoción de dicha generación, que ahora representa 25.9 por ciento de la población mundial.

Para las listas principales de la categoría, los editores musicales de Spotify, trabajaron, basados en los datos que la plataforma ha recabado de los usuarios en ese rango de edad, en la construcción de una serie de “playlists” que incluyen a los artistas más populares entre los “teenagers”.

Entre las listas figuran: #Skeleton (Twenty One Pilots), #Coders (CD9), #Firebreathers (Imagine Dragons), #Mixers (Little Mix), #KatyCats (Katy Perry), #LittleMonsters (Lady Gaga), #Lovatics (Demi Lovato), #Directioners (One Direction), #Beliebers (Justin Bieber).

También, #BritneyArmy (Britney Spears), #Abrahamers (Abraham Mateo) y #Dviciosas (DVICIO).

Los primeros Generación Z están ahora en la adolescencia, o saliendo de ella, nacieron durante el boom del internet y crecieron con él, siendo pioneros en todo lo que ha venido después: dispositivos móviles, redes sociales y emoticones.

A este sector se debe la evolución en la forma de comunicar y conectarse con el mundo, todo surge de la necesidad por crear contenido y compartirlo con personas que son como ellos, construir comunidad, sentirse identificados y aprender a hacer las cosas por sí mismos.

Rocío Guerrero, Head of Content Programming, Curation & Editorial, Latin Global, en Spotify, expresó que en la empresa comenzó a enfocar sus esfuerzos en los más jóvenes, no solo porque son el presente y futuro del consumo de contenido, también porque quisieron ser los primeros en tomar en cuenta sus gustos, aficiones e intereses.

“Nos dimos cuenta de que los artistas más populares no son tan diferentes a lo que escuchan los Millennials; sin embargo, el trabajo de curaduría detrás de cada ‘playlist’, aporta un tono y aspecto particulares, conectando de manera más personal con las actitudes de nuestros Gen Zs”, agregó.

Por esa razón existen también “playlist” que buscan musicalizar momentos o describir estados de ánimo, ahí encontramos temáticas como Tarea Casual, Sinfonía Gamer, Karaoke Vibes, Directo a Clase, Baila sin Parary Vida Trending.

Igualmente se invitó a algunos de los personajes que han inspirado a toda una generación de jóvenes latinos: Balentina Villagra, Rafael Delgado, Nicole Amado y Sebastián Villalobos, quienes han creado “playlist” colaborativas, con sus canciones y artistas favoritos, para compartir con todos sus amigos y seguidores.

Cabe destacar que “TeenZ” es un proyecto pensado, completamente, en los gustos de los adolescentes latinos: la categoría estará activa en América Latina y España. También se han integrado listas de invitados como Ozuna, Maluma y Tove Lo.