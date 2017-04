El actor al que envejecer lo hizo gemelo de Robin Williams

Para este famoso actor, el envejecer lo llevó a parecerse a Robin Williams. Después de desaparecer de la mirada pública compartió esta foto en Twitter deseando felices Pascuas.

Se trata del comediante Jim Carey, quien después de la muerte de su novia desapareció de vida pública y ahora que ha reaparecido no pudimos evitar compararlo con Robin Williams por el impresionante parecido que presenta en su foto.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq

— Jim Carrey (@JimCarrey) April 15, 2017