“El Puma” le envía un mensaje a José José: “Aferrarnos a la fe en Dios”

Miami.- El cantante venezolano José Luis Rodríguez, “El Puma”, quien padece de fibrosis pulmonar crónica le envió hoy un mensaje a su colega y contemporáneo mexicano José José, quien sufre cáncer de páncreas: “Hay que aferrarnos a la fe en Dios”.

“Lo admiro es un guerrero, simplemente nos queda aferrarnos a la fe en Dios” dijo a Notimex, el intérprete de temas clásicos del repertorio latinoamericano como “Pavo real” y “Agárrense de las manos”.

“Yo creo en los milagros y creo que Cristo se llevó mi enfermedad en sus heridas y por sus heridas soy sano y por su sangre soy redimido”, afirmó el cantante en una entrevista telefónica con motivo del lanzamiento de “Inmenso”, un álbum de duetos que sale al mercado el 21 de abril.

Con una tos ocasional a través del teléfono, pero emocionado, el cantante de 74 años, dijo que este disco homenaje “es un regalo de Dios” porque es una idea que le surgió a su compatriota y amigo Ricardo Montaner, un día que junto a su esposa fue invitado a su restaurante Ragazzi de Miami Beach.

“Los temas se escogieron de más de 60 canciones y Sony Music dijo que si, yo no me metí en nada todo fue de Ricardo. No es fácil hacer un disco de duetos porque todos los artistas están ocupados, fue una parte laboriosa y difícil pero todos aceptaron con cariño y amor”, explicó.

El disco, el primero de “El Puma” en ocho años, incluye temas clásicos como “Dueño de nada” con Vicente Fernández y “Culpable soy yo” con Chayanne.

También otras melodías como “Agárrense de las manos”, “Voy a perder la cabeza por tu amor”, “Pavo real”, “Atrévete” y “Por si volvieras” con otros cantantes como Carlos Rivera y Amaia Montero.

“Son canciones muy queridas como su hubiera tenido varios hijos y hubiera tenido que escoger a unos sin escoger a otros”, afirmó el cantante con una muy amplia discografía como solista y más de 40 millones de copias vendidas en América Latina

Con voz pausada, señaló que atesora más todo lo que tiene ahora. “Yo creo que todo viene de Dios, el que esté enfermo, pero con una buena salud física y espiritual me han enseñado a detenerme un poco porque uno va muy de prisa en la vida”.

El cantante se ha reencontrado en su fe estos últimos años desde que se le detectó la enfermedad en 2002, y pese a que dice sentirse bien, no sabe si volverá a realizar una gira pues eso “sólo Dios lo sabe”.

Con varios años de que no ir a su país gobernado por el presidente Nicolás Maduro, “El Puma” vive muy de cerca la situación crítica que atraviesa y adviertió que “viene ahora una etapa represiva muy fuerte, pero si el pueblo deja la calle gana el demonio”.

El de Venezuela dijo “es un gobierno opresor, dictatorial, oscuro y demoniaco. Es un régimen que se quitó la máscara de la dictadura”.

Desde que grabó la telenovela “Piel” a principios de los años 90, pocas son las veces en las que ha vuelto a visitar Venezuela, sobre todo tras la venta de su canal Puma TV.

Residente de Miami desde hace dos décadas, y consciente de la retórica anti-inmigrante que atraviesa Estados Unidos con el gobierno del presidente Donald Trump, el cantante apuntó que el mandatario “debe darse cuenta que los latinos hemos contribuido a un país que fue hecho de inmigrantes, sin aislamientos ni proteccionismos”.