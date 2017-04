-Quería ser candidato en el 2018

Por Héctor Moctezuma De León.

Javier Duarte de Ochoa tenía pretensiones presidenciales, sí, en efecto, quería ser el candidato de su partido en el 2018 y para eso contrató a José Nelson Murat y a Enrique Jackson como sus asesores, los que cobraban sumas millonarias por sus servicios, durante los días de gloria, del hoy preso en una cárcel de Guatemala.

Un columnista veracruzano publicó en una de sus columnas que una de dos: o los conocidos dinosaurios no supieron explicarle o de plano Duarte no les entendió porque al final el dinero gastado en las asesorías sirvió para lo que se le unta al queso, para nada.

Duarte se la creyó que podía aspirar a la candidatura de su partido, porque además de la asesoría de Murat y Jackson gastó cantidades millonarias en imagen, lo mismo a través de la coordinación de Comunicación Social, a cargo de Gina Domínguez, que con asesores externos como Carlos Salomón, dizque para manejar los medios en la capital del país. Había otros que hacían lo mismo.

En su círculo cercano solía presumir su relación con el presidente Enrique Peña Nieto, lo que le animaba a decir que tenía posibilidades de obtener la candidatura priísta en el 2018, pese a que estaría casi dos años fuera de la jugada al salir de la gubernatura.

Duarte fue víctima de su propia ignorancia, de su poca experiencia política, en Veracruz nunca figuró en la clase política veracruzana hasta que Fidel Herrera lo llevó de la mano a la candidatura priísta para que lo sucediera en el Palacio de Gobierno de Xalapa.

Por eso cuando su mismo partido y los opositores PAN y PRD exigen que devuelva los recursos que desvío del erario, pecan de ilusos, mucho de ese dinero se derrochó en imagen y otros gastos millonarios que se hicieron en su administración como los excesos de su esposa Karime Macías y los moches a algunos amigos en el centro del país.

****

Desde los Pinos mandan a un comunicador, César Castillejos para reforzar al equipo de Alfredo del Mazo Maza, el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, por si alguien tenía duda del apoyo que tiene el ex –diputado. Poco podrá hacer Castillejos con la señora Alejandra Sota y Carlos Vargas difícilmente podrá hacer algo para mejorar la imagen de Alfredito. Por cierto Del Mazo promete instalar cámaras de vigilancia en el transporte público, mientras los trabajadores mexiquenses siguen siendo víctimas de la delincuencia en los corredores de Indios Verdes a Ecatepec y municipios circunvecinos y del Toreo a Naucalpan, Cuautitlán y anexos …El oportunismo de Miguel Ángel Yunes Linares no tiene límites el domingo muy temprano se colgó una medallita por la detención de Javier Duarte, en la que no tuvo ninguna participación. Que demuestre efectividad deteniendo al Fidel Herrera…En Tamaulipas alcaldes chapulines de los principales ayuntamientos de la entidad anuncian su partida hacia Morena en busca de nuevas posiciones a nivel federal…Tarek Abdalá, ex –tesorero de Javier Duarte espera turno al bat en San Lázaro. Correrá con dirección a Pacho Viejo, una vez que se vote su desafuero, que es inminente porque ni el Chapulín colorado podrá defenderlo…Tenía razón Héctor Gandini cuando recomendó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendiera el tránsito de tráilers doble remolque en las carreteras nacionales durante la semana santa, el accidente en Lázaro Cárdenas lo llevará en la conciencia el corrupto secretario, Gerardo Ruíz Esparza, son ya 28 los muertos…Ligar a López Obrador con Duarte les podría salir el tiro por la culata.