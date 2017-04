Alta, la percepción de inseguridad en escuelas del mundo: ChildFund

México.- Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo la percepción de que escuelas son inseguras es alta, alertó la organización Child Fund México al presentar los resultados de la encuesta “Pequeñas voces grandes sueños 2016”.

En conferencia, la directora de Child Fund México, Sonia Bozzi, explicó que en la encuesta participaron seis mil niñas y niños de 10 a 12 años de edad procedentes de 41 países.

Aproximadamente 60 por ciento de los encuestados a nivel general respondió que siempre se sienten seguros, 31 por ciento sólo a veces y tres por ciento contestó que nunca.

Respecto a los encuestados mexicanos –procedentes de escuelas rurales que atiende la fundación- 57 por ciento respondió que siempre se siente seguro, 32 por ciento a veces, uno por ciento nunca, mientras que nueve por ciento no contestó.

La directora de la fundación consideró que estos niveles son altos pero similares entre países desarrollados y en vías de desarrollo debido a que “estamos expuestos todos los días a un sinfín de violencia a nivel mundial y los niños son muy conscientes de ello”.

Aproximadamente 98 por ciento de los menores a nivel global estiman que estudiar es muy importante, pero la diferencia entre México y otros países radica en las razones para estudiar.

Mientras, a nivel global 45 por ciento de los encuestados respondió que la principal razón para estudiar es conseguir un mejor trabajo en la adultez, en México la principal razón para estudiar es volverse una mejor persona, con 49 por ciento de respuestas en ese sentido, mientras que solo 29 por ciento de los mexicanos encuestados consideran que se estudia para conseguir mejor trabajo, rubro que llega a 65 por ciento en los países desarrollados.

En los países desarrollados 48 por ciento de los encuestados respondieron que lo que más les gusta de la escuela es estar con los amigos, mientras que a 60 por ciento de los encuestados en México lo que les gusta más es aprender cosas nuevas. Solo 10 por ciento de los mexicanos respondió que le gusta más estar con amigas y amigos.

“Si fueras líder de tu país, ¿cómo mejorarías la educación o las escuelas?”, ante dicha pregunta 44 por ciento de los encuestados mexicanos respondieron “que mejorando la calidad de la enseñanza”, lo que incluye más personal, mejores salarios, capacitación en metodologías amigables a la niñez; en los países desarrollados solo 14 por ciento dio esta respuesta, mientras que en otros países en desarrollo el promedio fue de 27 por ciento.

A la pregunta si han dejado de ir a la escuela para ayudar a los padres o madres en el trabajo, 72 por ciento a nivel general respondió que no mientras que 26 por ciento que sí; en países en desarrollo fueron 67 por el no y 33 por ciento por el sí; los desarrollados 89 por ciento no y solo ocho por ciento sí.

En México, 71 por ciento nunca ha faltado a la escuela para ayudar a sus padres y 22 por ciento sí.