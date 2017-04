Por Francisco Garfias.

Dice Andrés Manuel López Obrador que no le teme a lo que Javier Duarte pueda decir sobre la supuesta ayuda financiera (2.5 millones de pesos mensuales) que el capturado ex mandatario habría otorgado a Morena en la pasada elección de gobernador en Veracruz.

La denuncia de que “maicearon” a Morena fue hecha por el mismísimo gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes, el pasado mes de febrero.

Yunes acompañó su denuncia con un audio difundido en el programa de Radio Fórmula, que conduce Ciro Gómez Leyva, el pasado mes de febrero.

En ese audio se escucha la voz de Gabriel Deantes, secretario del Trabajo de Duarte conversar del tema con “voz 1” y “voz 2” (así los identificaron)

El Peje lleva dos días con ese tema.

Dijo ayer: “Ojalá y hable Duarte para que dé a conocer cuánto dinero le dio a Peña, y cómo se arregló Peña con el PAN”.

Un día antes, Andrés Manuel dio a conocer un video en el que da por sentado que Javier Duarte va a salir a decir que le dio dinero a Morena.

“No se preocupen por eso, porque no es cierto, no es verdad. tengan confianza, nuestro escudo protector es la honestidad. No hay nada que temer.

“Ojalá Duarte hable, para que diga cómo lo traicionó Peña”, puntualizó.

¿Curándose en salud? Es pregunta.

* * *

Los opositores al líder de Morena ya se montaron en su errática declaración, que algunos ya convirtieron en confesión:

“Estos deslindes anticipados López Obrador nos dicen claramente que a su candidato en Veracruz (Cuitláhuac García) recibió recursos y que tarde o temprano se va a saber”, dijo el senador del PAN, Roberto Gil.

Por lo demás, diputados de ese partido promueven un punto de acuerdo para que la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación investiguen el caso.

Senadores de ese partido, por separado, quieren desaforar a los seis diputados federales duartistas de Veracruz.

* * *

Ya que estamos en tiempos preelectorales, el diputado de Morena, Vidal Llerenas, acuso al PRI y al PVEM de oponerse a que se investigue la transferencia de mil milllones de dólares de la Secretaria de Relaciones Exteriore a organizaciones ligadas con Josefina Vazquez Mota para una supuesta ayuda a migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Los recursos entregados a AEM-USA Foundation y Parents Alliance durante el periodo 2014-2016.

El punto de acuerdo fue rechazado por los diputados priistas Hugo Gaeta, Laura Mitzi Barrientos, Aurora Cavazos y José Luis Toledo, así como la diputada Daniela de los Santos, del Partido Verde Ecologista de México, aseveró Llerenas.

* * *

Tomás Zerón dijo ayer que su relación con Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, es excelente. “He hablado varias veces con ella”, presumió.

Nos vino a la cabeza una conversación que tuvimos con la mencionada Arely, entonces Procuradora General de la República, en la que nos hizo saber que ya no confiaba en Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

¿Las razones? Omitió ponerla al tanto de una diligencia que hizo para reforzar la famosa “verdad histórica” que dio a conocer el predecesor de Arely, Jesus Murillo Karam.

Esa diligencia no se integró al expediente.

La “verdad histórica” dice que los 43 fueron incinerados y arrojados en cenizas al Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

Expertos del GIEI, apoyados en un video, balconearon la diligencia, que consistió en el reconocimiento, por parte de uno de los detenidos, del lugar donde se habrían tirado los restos de los 43. El video no se integró al expediente.

Según el GIEI, Zerón de Lucio altero evidencias, movió objetos y los acomodo a la verdad histórica.

–¿Por qué no le informó a la entonces Procuradora?— le preguntamos

— Al final ella no estuvo en ese periodo. En el momento que se hizo la diligencia, el procurador en turno estuvo enterado, incluso dio la autorización de viajar al río.

— ¿Y no procedía ponerla al tanto cuando llego a la PGR?

— No era procuradora, se le comunicó al procurador en turno—insistió

El caso es investigado actualmente por la Función Pública

Saque conclusiones.

Tomas Zerón, hoy secretario técnico del Consejo de Seguridad, fue orador estrella en el Foro “Nuevas Estrategias en el fortalecimiento de la Seguridad Nacional en México”, que organizó la Comisión de Marina en el Senado.

* * *

Algo anda muy mal en el equipo de seguridad de Alfredo del Mazo. Quedó al descubierto que el candidato del PRI al gobierno del Estado de Mexico es totalmente vulnerable

Lo anterior quedo ilustrado con las imágenes que vimos del acto que el priista hizo en la UAEM. El hijo de Isidro Pastor, Rolani, no solo lo abrazó y lo empujó, después de forcejear con los guaruras, sino que, a grito pelado, le reclamó: ¿Dónde esta el dinero de Duarte? ¡Deje de robar!

A su padre, el ex priista Isidro Pastor, por cierto, le negaron el registro como candidato independiente al gobierno del Estado de México. ¿Será por eso?

Fin.