Gobierno capitalino lanza estrategia de higiene dental

México.- El gobierno capitalino promulgó la Ley de Salud Bucodental, que establece que a partir de próximo ciclo escolar 2017-2018 se entregarán, en su primera etapa, 350 mil paquetes de higiene dental a estudiantes de preescolar y primaria, quienes además recibirán información sobre la prevención de enfermedades de ese tipo.

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó la promulgación de esa ley en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y señaló que la Ciudad de México lanza esta estrategia de hábitos saludables, por lo que la salud bucal se vuelve obligatoria.

“No es que alguien lo quiera hacer, no es que otro gobierno no lo tome en cuenta, no es si cambiamos de dirección, de rumbo, de brújula, es salud bucal obligatoria”, apuntó.

De acuerdo con el Ejecutivo local, dicha estrategia será un referente para ser replicado en otros estados, por lo que “si nosotros logramos demostrar cómo lo vamos a hacer, que esto tiene un beneficio directo, medible, tangible en la salud de las niñas, de los niños, va a poder ser un ejemplo posteriormente”.

Destacó que la Secretaría de Desarrollo Social capitalina será responsable de aplicar la nueva norma, con acciones de formación, adquisición, distribución y entrega de los paquetes.

Además, podrá solicitar el apoyo de otras dependencias, órganos desconcentrados y político-administrativos, así como recibir donativos de salud bucodental de instituciones de asistencia privada, de organizaciones civiles.

Mancera Espinosa detalló que todos los paquetes cuentan con pasta, cepillo de dientes y un manual de Hábitos Socialmente Saludables, que ofrece información sobre cuerpo saludable, boca protegida, alimentación sana y activación física.

A su vez, el diputado Juan Gabriel Corchado, quien impulsó esta ley, subrayó el compromiso que implicará dotar a los alumnos del paquete de salud buco-dental durante el ciclo escolar referido.

Explicó que la ley tiene un enfoque preventivo y de promoción del hábito saludable del cepillado dental; asimismo, permite tomar conciencia de que la salud bucal es un problema urgente de incorporación a la agenda pública.