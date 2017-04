La ley, por encima de caprichos y liderazgos que llevan al retroceso: Chong

México.- Quienes no respetan los resultados electorales que no les favorecen crean ambientes difíciles que luego de los comicios no alientan al desarrollo, sino solo la división y el encono, señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al inaugurar en Tlaxcala el Congreso Nacional de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, el responsable de la política interior señaló que la ley está por encima de caprichos personales y liderazgos que llevan al país al retroceso. Resaltó que el respeto al voto y la certeza en las elecciones no pueden estar sujetos a voluntades políticas ni caprichos personales, sino a reglas claras e instituciones sólidas. Las controversias entre partidos y autoridades son naturales en una sociedad plural como la mexicana, pero “todavía escuchamos voces, increíblemente, de aquellos que no reconocen a las instituciones del Estado Mexicano”. Por ello, “a quienes se encuentran en esta circunstancia de rechazo y de no saber que las instituciones son producto del esfuerzo todos los mexicanos, debe aplicarse siempre la ley, porque esta debe estar por encima de caprichos personales y liderazgos que llevan al fracaso y al retroceso”. El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que una democracia eficaz protege y alienta el ejercicio de las libertades y garantiza el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Durante la inauguración del Congreso Nacional de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, señaló que México cuenta con instituciones fuertes que garantizan el Estado de derecho y hacen valer el principio “de que nada ni nadie está por encima de la ley”. Es indispensable, destacó, trabajar para consolidar la vida democrática del país y los tribunales electorales y sus magistrados son pieza clave de la democracia mexicana. El respeto al voto y la certeza en las elecciones no pueden estar sujetos a voluntades políticas ni caprichos personales, sino a reglas claras e instituciones sólidas, aseguró Osorio Chong ante casi 200 magistrados electorales de todo el país. Agregó que los tribunales son clave en la democracia mexicana, porque representan instituciones eficaces e imparciales que defienden los derechos políticos de los ciudadanos, salvaguardan la legalidad y resuelven las controversias generadas entre partidos luego de un proceso electoral. El funcionario federal refrendó el compromiso del gobierno federal de seguir trabajando para que los magistrados electorales, especialmente los locales, continúen desarrollando sus funciones con independencia, con los recursos necesarios para realizar su labor y con las condiciones que fortalezcan su autonomía. A su vez, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, reconoció la labor de los magistrados en la consolidación del sistema democrático en México. El presidente de la Asociación y magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua, César Lorenzo Wong Meraz, indicó que para generar confianza es necesario contar con instituciones fuertes y sólidas. Agregó que corresponde a los magistrados consolidar esa confianza, a fin de fortalecer la cultura democrática del país. En el encuentro se abordarán tres ejes: autonomía financiera, modificación a procedimientos administrativos a magistrados electorales locales y evaluación continua, y posible ratificación de magistrados en sus encargos. Al acto acudieron los presidentes municipales de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, y de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, así como el expresidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos.

Ntx.