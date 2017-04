-Los excesos de Karime Macías

Por Héctor Moctezuma De León.

Durante el mandato de su esposo como gobernador del Estado de Veracruz, Karime Macías Tubilla se caracterizó por sus excesos, aunque su caso no fue el único que sufrieron los veracruzanos, Rosa Borunda, esposa de Fidel Herrera Beltrán, no cantó las rancheras en el anterior gobierno.

La “reina” Karime convirtió a “Casa Veracruz”, allá en la calle, 24 de febrero, en la colonia 2 de abril, en la capital veracruzana en una fastuosa residencia, diga de una familia real. Su gordito le permitió eso y más cuentan los veracruzanos.

Muy conocidos eran los viajes que realizaba, primero en Helicóptero de Xalapa a el Puerto, de ahí abordaba el avión del gobierno del estado que la trasladaba hasta el aeropuerto de Toluca, en la terminal aérea mexiquenses la esperaba otro helicóptero que la trasladaba hasta el negocio de su estilista preferido, para que la dejara guapa, el regreso se así por la misma vía. ¿Cuántos viajes de esos realizó? Habría que revisar la bitácora de dichas aeronaves. La PGR lo puede hacer.

Pero no sólo eso, en el avión oficial viajaba constantemente a Las Vegas el fin de semana cuando menos dos veces al mes en donde realizaba compras por más de 100 mil dólares, los cuales eran cargados al erario veracruzano.

Sin duda Karime es una mujer ambiciosa que incorporó a gran parte de su familia en los negocios del Estado, como el caso de su padre, Tony Macías quien presumía su relación con el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwel, así como a su madre, sus hermanos, primos y cuñados.

Hoy la ex -primera dama goza de total impunidad, por eso las sospechas de que en la detención de su marido este sábado en Guatemala, hubo alguna negociación.

+++++

Hartos están los mexiquenses de las promesas de los candidatos a la gubernatura del Estado, algunos como decía el clásico, prometen el oro y el moro, pero no dicen cómo y de dónde saldrá la lana para cumplirlas, lo que suena a un nuevo engaño a los votantes…En Nayarit, Antonio Echevarría, hijo de un ex –gobernador del mismo nombre, saca una importante ventaja al candidato del PRI, Manuel Cota, lo que rompe el esquema de Enrique Ochoa Reza de tres de tres. El caso Edgar Veytia rema en contra de las aspiraciones del priísta… Hace algunos meses el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal declaró a Carmen Aristegui que Javier Duarte de Ochoa le había ofrecido 50 millones de pesos por desaparecer la auditoría en la que se ponían al descubierto los desvíos, de ese tamaño era la preocupación del ahora preso en una cárcel de Guatemala, aunque en Xalapa, hay otras versiones que lo dejan mal parado…A partir del 24 abril, la Barra de Opinión de TV Azteca la primera en su tipo impulsada por Ricardo Salinas Pliego se sumará a la programación de adn 40. Este es uno de los ejes centrales de la reinvención que realiza Benjamín Salinas Sada en el primer canal de Televisión Abierta en México con información, análisis y opinión las 24 horas del día. Por un error mencioné en mi anterior columna que Carlos Vargas estaba encargado de la comunicación social de Alfredo del Mazo, no, se trata de Carlos Aguilar, un personaje muy, pero muy cercano a el gobernador Eruviel Ávila…El Tamaulipas el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca ya no encuentra la puerta con tantos conflictos en el penal de Ciudad Victoria…¿En qué se parecen Enrique Peña Nieto y Marcelino Pereyó? En que los dos traen el chile en la boca.

