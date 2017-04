Aumentará Borussia Dortmund medidas de seguridad después del atentado

Berlín.- Los acontecimientos en el caso del ataque con bombas contra el equipo alemánn de futbol, Borussia Dortmund, dieron hoy un giro inesperado porque no se trató de un actoo terrorista, como se pensó en un principio, sino de un acto criminal.

La detención esta mañana fue preventiva pero esta misma tarde, la Fiscalía General de Alemania giró orden de formal prisión contra el sujeto ruso-alemán que perpetró el atentado para obtener ganacias bursátiles.

La Fiscalía General precisó que las bombas fueron colocadas por separado en un arbusto a lo largo de 12 metros y explotaron activadas por un control remoto. Las bombas estabann rellenas de metralla, es decir, fragmentos de metal para causar el mayor daño posible a quienes impactaran.

En Berlín, el Ministro alemán del Interior, Thomas de Maiziere, condenó duramente el atentado y declaró que quien pretende matar con el fin de manipular la cotización de una acción en la bolsa y obtener ganancia, comete un acto repelente que puede ser tipificado como intento de asesinato contra 20 personas.

Por su parte, el Presidente del Club Borussia Dortmund, Hans Joachim Watzke, anunció hoy que “el club quiere tomar medidas de seguridad completamente nuevas” para proteger a los futbolistas de ese equipo, como reacción al atentado con bombas en contra del equipo.

Informó que ya estableció contacto con ex agentes de las fuerzas especiales antiterroristas oficiales del cuerpo élite de la GSG9, y de la Oficina Federal Criminal, BKA por sus siglas en alemán, quienes podrían asumir la tarea. Además pretende la creación de un departamento separado de seguridad.

“Los acontecimientos obligan, bajo nuestro parecer a tomar medidas de seguridad en un estilo completamente nuevo”, según aseguró Watze, de 57 años de edad.

Watzke aseguró que “vamos a emplear una gran cantidad de dinero para mejorar la situación de seguridad del equipo.”

El intento de la manipulación violenta del precio de la acción debe servir para extraer lecciones, se aseguró desde el club, que decidirá en las próximas semanas “si tenemos que introducir restricciones en el comercio de nuestras acciones u otros valores bursátiles relacionados con el Borussia.”

Thomas Tuchel, el entrenador del equipo alemán, es ambivalente sobre el tema. “Lo entiendo, pero es una sensación incómoda. Uno puede notar que algo no está bien. Estar rodeado por la policía no es siempre una sensación de estar protegido, te recuerda que hay algo que no es normal”.

El atentado contra el autobús en que se transportaba el equipo Borussia Dortmund se perpetró el 11 de Abril, minutos antes de que se iniciara el partido en que iba a participar en Dortmund.

La Fiscalía General de Alemania apuntó en Karlsruhe que el individuo, identificado como Sergei V., pretendía a través del atentado hacer dinero con la caída de las acciones del Borussia. El mismo día Sergei adquirió 15 mil acciones del Dortmund que pagó con un crédito que solicitó una semana antes por varias decenas de miles de euros.

El sujeto estaba en el mismo hotel donde fue concentrado el el equipo antes de partir al estado de Dortmund, y activó las tres bombas con un control remoto.