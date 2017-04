Helicóptero Tláloc participa en combate de incendios forestales en Zapopan

Zapopan.- El helicóptero Tláloc ha participado en 19 de los 147 siniestros que se han presentado en esta temporada de estiaje con 250 cargas de agua, cada una de mil 700 litros, y 31 horas 57 minutos de vuelo.

Al respecto, Patricia Fregoso, coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad del Gobierno de Zapopan, indicó que el uso de Tláloc tiene el fin de fortalecer la labor de los brigadistas forestales, así como combatir oportunamente los incendios forestales que se susciten durante la temporada de estiaje.

Recordó que a partir del 3 de abril “Tláloc” se incorporó al equipamiento del Gobierno de Zapopan para atender los incendios forestales, esto debido a que, para 2017, se han potenciado estos sucesos por el fenómeno de “La Niña”, el cual ha generado falta de humedad y lluvias en las diversas áreas.

De igual manera, indicó, el viento constante es un factor determinante en la propagación y magnitud del fuego que en la mayoría de las veces es ocasionado por el hombre de manera accidental o dolosa.

“Con relación al 2016 en número de eventos vamos casi al parejo, tenemos solamente una diferencia de dos incendios. Lo que pasa en este año es que han sido en zonas muy conocidas”, dijo.

Con una inversión de nueve millones de pesos, “Tláloc” fue arrendado por 130 horas de vuelo, esto es, aproximadamente tres meses, con la posibilidad de ser rentado por mayor número de horas.

El modelo contratado es de mayores dimensiones que el del año pasado, cuenta con una capacidad para trasladar a 12 elementos, mil 500 litros de agua en su helibalde y gancho de carga para dos toneladas de peso; presenta mayores aditamentos que el modelo empleado en 2016.

“El apoyo de ‘Tláloc’ es fundamental, tanto que incluso el Ayuntamiento de Tlajomulco está evaluando poder tener un helicóptero. Por la topografía que tenemos en Zapopan y las distancias no sería posible atender con tanta prontitud los incendios si no tuviéramos un apoyo aéreo”, detalló Patricia Fregoso.

A su vez, las ocho brigadas forestales, pertenecientes a la Dirección de Medio Ambiente, llevan 10 mil 71 horas hombre de labor en esta temporada de estiaje.

“Si no tuviéramos el apoyo de ‘Tláloc’, estas personas no estarían en condiciones de seguir trabajando. ‘Tláloc’ les presta el apoyo, no solamente para el combate de incendios, sino también para trasladarlos a zonas que son con muchas cañadas o muy alejadas de la zona urbana”, dijo la funcionaria.

Al día de hoy se reportan tres mil 709 hectáreas quemadas en el territorio zapopano, de los cuales sólo 137 han resultado afectadas en la denominada área forestal y el resto corresponde al área de pastizales. Para fortificar el ecosistema del municipio, las áreas dañadas serán evaluadas para brindarles un tratamiento apropiado.

“Las áreas afectadas no pueden ser sujetas de reforestación inmediata, debemos esperar a que venga el temporal, poder hacer la evaluación de la capacidad que tienen las propias superficies de regenerarse por sí solas, hacer un saneamiento de suelo”, explicó.

Detalló que el Programa de Reforestación que emprende la Dirección de Medio Ambiente, plantó, el año pasado, 300 mil árboles, con el apoyo de organizaciones como Extra AC.

La meta de esta Administración, encabezada por el primer edil Pablo Lemus es llegar a la plantación de un millón de ejemplares.

