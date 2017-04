Paola Núñez rompe con el cliché de la actriz mexicana en Estados Unidos

México.- Con su papel en la serie de televisión “The son” (El hijo), Paola Núñez rompe con el estereotipo de la actriz mexicana que incursiona en el mercado de Hollywood para interpretar a la empleada doméstica o a la migrante.

En la historia basada en el libro homónimo de Philipp Meyer, encarna a “María García”, amiga de “Pete McCullough” (Henry Garrett), el hijo más joven de “Eli McCullough”, interpretado por Pierce Brosnan y quien es un ganadero de Texas que se interesa por la industria petrolera y tras forjar un imperio se convierte en un despiadado asesino.

“Es una mujer de 1915, época en la que sabemos, las culturas sociales eran muy limitadas para el sexo femenino. Ella no se conforma con esa mentalidad, por lo que sale a Nueva York con el propósito de estudiar, pues quiere informarse, es inteligente e intuitiva”, explicó Paola Núñez a Notimex en entrevista.

“María”, dijo, sabe perfectamente que en la vida “ser la mujer abnegada de su casa no va con su ideología; es un claro ejemplo del feminismo de 1915”.

Admitió que no es un personaje acostumbrado a ver en la televisión americana, pues no cumple con el cliché o estereotipo mexicano en Estados Unidos, lo cual valora y agradece, pues es uno de los papeles estelares y pone en alto el valor de la actriz mexicana en ese tipo de proyectos.

“Al terminar el screening del capítulo 3, recuerdo cuando una señora se me acercó y me dijo: ‘¿Por qué la familia mexicana no se ve como son los mexicanos?, deberían ponerlos como son, con rasgos indígenas’. Y yo le contesté: ‘señora, soy cien por ciento mexicana’.

“Lo que no saben allá (en Estados Unidos) es que los mexicanos somos producto de un mestizaje con los españoles. Hay quienes son indígenas, pero también existe una combinación exquisita de rasgos y tenemos que abrirle los ojos al mercado anglosajón, porque el mexicano no es como siempre lo han pintado”, resaltó.

“The son” se refiere a la historia de México y Estados Unidos. “Habla del nacimiento de Texas y es interesante analizarla porque no se podría entender el presente sin mencionar la relación que ambos países han tenido en el pasado.

“Formo parte de esa voz, de una parte de la historia que nadie ha contado y que hoy nos aclara el momento político tan relevante que se vive con Estados Unidos, de nuestra relación antagónica con ellos”, comentó la actriz.

Trabajar con Pierce Brosnan, reconocido por su personaje del “Agente 007” en diversas películas, ha sido muy gratificante para Paola Núñez, quien ha destacado en México como protagonista de telenovelas como “Amor en custodia”, “Las Juanas” y “Pasión Morena”.

“Es un gran ser humano y para mí fue impresionante conocerlo porque es la respuesta que uno esperaría de una gran estrella. Aunque no se dedicara a la actuación, llamaría mucho la atención en donde sea que se pare porque es demasiado amable.

“Nunca se definieron las cosas como ‘Pierce y los demás actores’, porque siempre fuimos un equipo trabajando. Después de la filmación salíamos a cenar o a bailar y él siempre se incluyó con nosotros.

“Se le veía ansioso y emocionado como el resto. Una vez me dijo que estaba nervioso antes de iniciar una escena y pensé: ‘Si él lo está, imagínate qué puedo sentir yo’. Entendí que no importa la fama que se tenga, siempre habrá nervios en esta carrera”.

Mudarse a Los Ángeles, California, y trabajar allá siempre fue uno de los sueños que Paola Núñez se había propuesto. Hace dos años hizo maletas porque consideró que tras una amplia trayectoria de telenovelas, cine y teatro en México, ya era momento de darle un nuevo giro a su vida profesional y personal.

“México me ha dado muchas satisfacciones, en mi país logré muchos de mis sueños, pero ya era hora de ir por todo. Por supuesto que me dio miedo hacerlo, tenía que empezar de cero a tocar puertas y vencer varios obstáculos, como dominar el idioma inglés, pero lo hice”.

La decisión de cambiar de residencia también fue porque deseaba estar cerca de su familia, pues a los 19 años dejó su hogar, en Tecate, Baja California, para viajar a la Ciudad de México e iniciar sus estudios como actriz en el Cefac TV Azteca.

“Los veía una vez al año, yo iba o ellos venían para la ciudad. Sin embargo, tras la muerte de mi padre (2009) reflexioné que si bien era importante conseguir mis sueños, también lo era estar cerca de mi familia y consideré con más fervor radicar en Estados Unidos.

“Desde hace dos años estoy acá (Los Ángeles), donde hago tres horas y media de camino en auto para visitar a mi familia. Los veo cada fin de semana y está muy práctico para todos”, destacó.

Paola Núñez llegó a pensar que tener a su cargo el personaje de una película o serie de televisión sería más difícil de lo que esperaba.

“Me imaginaba con algo dentro de cuatro años, aunque sea un papel de dos capítulos, pero fue más rápido de lo que imaginé después de audicionar en varias ocasiones y ahora estoy feliz”, concluyó.