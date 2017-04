6 cosas que estresan a la gente ?altamente sensible / Parte 1 de 2

Elizabeth Scott, MS – Verywell / Trad.: Alfonso López-Collada

La gente muy sensible tiene algunas fortalezas únicas, pero hay ciertas cosas que les crean más estrés que a la gente promedio. Si eres muy sensible –o si amas a alguien que lo es–, aquí te ofrecemos algunas cosas que debes saber que generan estrés, y cómo crear resiliencia.

La gente altamente sensible tiene rasgos especiales que le distingue. Eso puede ser algo positivo, pero también tiene sus inconvenientes. He aquí lo que hay que saber sobre ser una persona muy sensible, o sobre cómo lidiar con quien lo es.

¿Qué es una persona altamente sensible?

¿Alguna vez te han dicho que eres “demasiado sensible” o que no deberías “pensar tanto”, especialmente quien te llama la atención por ser demasiado insensible o que tal vez debiera pensar un poco más las cosas?

Pudieras ser lo que se conoce como una “persona altamente sensible”

De acuerdo a las clasificaciones más intuitivas, esto a veces se conoce como tener “empatía”, y las más clínicas a veces lo consideran como tener una sensibilidad sensorial de procesamiento (SSP). La gente tal vez te haya etiquetado como “muy sensible” o “demasiado sensible” en el pasado, dándole un significado negativo; pero eso no necesariamente es negativo, sino un rasgo de personalidad que implica fortalezas y retos.

Sí, es posible que te ofenda fácilmente la gente que no quiere herirte o que trata de ser amable. Igualmente es posible reaccionar de una manera emocionalmente agresiva. De cualquier manera, ser una persona altamente sensible (PAS) no necesariamente significa que pienses negativamente en la gente cuando no está presente; más bien puede ser que le percibas más fácilmente, o que se afecten más las experiencias negativas, lo que no necesariamente es una debilidad.

Si sabes cómo manejar las características distintivas de ser una PAS, puedes convertirlas más en fortalezas que en debilidades de tu vida. Para hacerlo te ayudará comprender a qué te enfrentas, ya sea que estés leyendo esto para ti o que estés tratando de lograr comprender mejor a alguien altamente sensible que haya en tu vida.

¿Qué tan común es la gente altamente sensible?

Los psicólogos Elaine Aron y Arthur Aron, esposos, acuñaron el término HSP (“High Sensitive Person”, Persona Altamente Sensible o PAS) en los años 1990s y han estudiado y publicado mucho sobre el tema. Han encontrado que las PAS alcanza apenas el 15 ó 20 por ciento de la población (de los EEUU), así que no es tan rara como a veces se sienten.

Dicho lo anterior, es una manera poco común de ser y nuestra sociedad tiende a estar constituida por gente que siente y es afectada un poco menos profundamente. Así que nos ayuda reconocer las diferencias y hacer ajustes para minimizar el estrés que puede alcanzar niveles más altos en la PAS. Esto es cierto para quien se reconoce como altamente sensible, y también para quienes tienen a alguien cercano que es más sensible que la persona promedio.

Cómo identificar a una Persona Altamente Sensible

La sensibilidad elevada se aplica a varias categorías. Es importante recordar que ser una PAS no significa que tienes una condición diagnosticable ni algo parecido; es una personalidad que involucra una respuesta aumentada tanto a los estímulos positivos como a los negativos. Hay diversos rasgos o características comunes a las PAS. De acuerdo a los investigadores que identificaron este rasgo de la personalidad, te decimos qué es lo que hay que observar.

Sentirse abrumado por estímulos sensoriales como muchedumbres ruidosas, luces brillantes o ropa incómoda.

Sentir la necesidad de evitar las películas o los programas de TV violentos, porque los sientes con demasiada intensidad y terminas con inquietud.

Sentir no sólo una preferencia, sino la necesidad de tomar un respiro, especialmente cuando tienes días de locura; necesidad de retirarte a un cuarto oscuro y silencioso.

Sentir un impacto profundo ante la belleza, ya sea expresada en el arte, la naturaleza, el espíritu humano o a veces incluso un buen comercial.

Tener una vida interior rica y compleja, acompañada de pensamientos profundos y fuertes sentimientos.

Cómo siente el estrés una Persona Altamente Sensible

Es lógico que la gente altamente sensible tienda a estresarse más por cosas que mucha gente siente como estresantes, y además por algunas otras que se le resbalan a los demás. El estrés social, que la mayoría percibe como más agotador que otros tipos de estrés, puede serlo especialmente más para quienes perciben muchas más maneras en que las cosas pudieran salir mal en un conflicto, por ejemplo, o para quienes perciben hostilidad o tensión donde el resto ni los nota. Hay algunas cosas específicas que pueden ser significativamente estresantes para quien es altamente sensible.