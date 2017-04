INAI pide a sujetos obligados transparencia en sus páginas de Internet

México. La comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, llamó a los sujetos obligados a incorporar a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que por disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir.

En la sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales recordó que el próximo 4 de mayo, vence el plazo para cumplir con esta disposición.

Ello, luego de la prórroga que el Sistema Nacional de Transparencia aprobó por seis meses más, por lo que los sujetos obligados, más de ocho mil a nivel nacional, del ámbito federal, estatal y municipal, deben incorporar sus datos que por ley están obligados a informar.

En un comunicado, resaltó la importancia de que los sujetos obligados cumplan con la difusión de sus obligaciones comunes y específicas de transparencia, “sabemos que hay un trabajo coordinado entre el órgano garante, del INAI, a nivel nacional, como por los órganos garantes en todo el país. Sabemos que hay más de 38 millones de registros”, que se incrementan miinuto a minuto, en el país.

Puente de la Mora presentó ante el Pleno un recurso en el que se instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) buscar y dar a conocer 105 fichas de los proyectos aprobados vía el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) en 2013, que se sumarían a las 598 ya publicadas en su portal de Internet.

En la exposición del asunto, señaló que una particular solicitó las fichas de los proyectos aprobados vía el PEI en 2013, el sujeto obligado señaló, a través de su Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que lo requerido se encontraba publicado en el portal electrónico del Consejo, para efecto de su consulta proporcionó una liga electrónica.

Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información contenida en el portal estaba incompleta, toda vez que se dispone de la existencia de 598 fichas públicas, cuando el número de proyectos apoyados es superior; pues a decir del sujeto obligado, en el periodo de 2009 al 2012, se registraron dos mil 907 en el PEI.

En alegatos, el Conacyt señaló que las fichas públicas son elaboradas y presentadas por las empresas y en ellas incorporan los datos mínimos para su publicación en el portal.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada presidenta indicó que se realizó una búsqueda en el portal de internet del sujeto obligado, en el apartado “Convocatorias Programas de Estímulos a la Innovación” y se hizo notar que existe un padrón de beneficiarios en formato Excel, que se integra por los rubros: número de proyecto, empresa, convocatoria, importe ministrado, entidad federativa del proyecto, tamaño de la empresa y modalidad.

Ante ello, el Conacty emite el padrón de beneficiarios del PEI y éstos tuvieron que haber presentado el documento solicitado, en consecuencia, se desprende que deben existir 703 fichas públicas para el año 2013; por lo tanto, se advirtió que en el apartado para el 2013, únicamente obra el registro de 598 fichas y faltan 105 de los proyectos de interés del particular.

Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta del Consejo y le instruyó, buscar en la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, relativa a las 105 fichas públicas del año 2013 del Programa de Estímulos a la Innovación, que no fueron hechas del conocimiento del particular en la respuesta inicial, y proceda con su entrega a la particular.