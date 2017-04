6 cosas que estresan a la gente altamente sensible / 2 de 2

Elizabeth Scott, MS – Verywell / Trad.: Alfonso López-Collada

Actividad frenética: No a todos les gusta estar demasiado ocupados, pero hay gente que se fortalece con la excitación y el alboroto de la vida acelerada. La gente altamente sensible, por el contrario, se siente abrumada y traqueteada cuando tienen demasiados pendientes por sacar en un tiempo corto, aunque técnicamente tengan el suficiente para terminar con todo si se apura. Necesita hacer malabares con la incertidumbre o la posibilidad de que no puedan con todo el trabajo, y la presión de tales situaciones le hace sentirse enormemente estresada.

Las expectativas ajenas: La gente altamente sensible tiende a hacer suyas las necesidades y los sentimientos ajenos. Odian desilusionar a la gente. Aprender a decir “no” es un reto y una necesidad para esta gente, porque puede sentirse abrumada por las exigencias de otros, especialmente porque pueden sentir la desilusión de sus amigos cuando necesitan negarse o no pueden hacer lo que se espera de ella. Estas personas tienden a ser sus propios críticos y se sienten responsables de la felicidad ajena, o al menos exageradamente atentas de ella cuando hay sentimientos negativos en el ambiente.

Conflictos: Como ya se dijo, la PAS puede tender más a estresarse por los conflictos debido a que puede estar más atenta a ellos cuando hay problemas para articular una relación, incluso cuando las cosas “se salen” un poco del guión con alguien que pudiera no estar comunicando que hay un problema.

También pueden tener tendencia al estrés por comparación social. Pueden percibir los sentimientos negativos de la demás y los propios, y vivirlos más fuerte y profundamente que otros. También pueden saber mejor cómo mejorar la situación y a la vez preocuparse cuando los resultados potencialmente positivos pueden dar paso a más resultados negativos por un conflicto que lo arruine todo. Otra situación en la que pudieran preocuparse de más es cuando se dan cuenta de que se termina una relación que tienen, porque sienten que hubiera podido tener solución, mientras que los demás pueden asumir que no había más que hacer y simplemente se retiran. Una persona altamente sensible puede sentir más intensamente la pérdida y rumiar su malestar.

Tolerancia. Los consejeros (“coaches”) que abordan temas de la vida se refieren a esas fugas diarias de energía que todos llamamos “tolerancia” como “las cosas que toleramos” y generan estrés y no son estrictamente necesarias. La gente muy sensible puede sentir más frustrantes las distracciones cuando por ejemplo trata de concentrarse, o percibe un mal olor en su casa, o ante un escritorio desordenado, todo lo cual le dificulta relajarse. Se alteran mucho más fácilmente con cualquier sorpresa. Tampoco toleran tener hambre. Así, todos los factores estresantes de la vida generalmente agregan estrés a la suya hasta llegar a la frustración.

Fallas personales: Como se mencionó, las Personas Altamente Sensibles son los peores críticos de sí mismas. Esto quiere decir que tienden más a rumiar y a dudar. Pueden recordar un pequeño error vergonzoso que cometieron durante mucho tiempo y sentirse mucho más apenados que la gente promedio. No les gusta ser observadas ni evaluadas cuando enfrentan un reto, y pueden echarlo todo a perder debido al estrés de estar siendo observadas. Tienden a ser perfeccionistas, pero a la vez estar más conscientes de por qué ese estrés es inevitable y de cómo les está afectando.

Hipersensibilidad: Sentir las cosas mucho más profundamente tiene también su lado positivo. La gente altamente sensible tiende a emocionarse con la belleza que le rodea. Es bien conocida por llorar cuando ven un tierno video de mascotas en YouTube, y realmente pueden sentir los sentimientos ajenos –tanto los positivos como los negativos. Pueden interesarse profundamente en sus amistades y tienden a crear vínculos profundos con la gente adecuada. Aprecian mucho un buen vino, una buena comida, una bella melodía y muchas otras cosas bellas de la vida, a un nivel inaccesible para la mayoría de la gente. Tal vez sientan más angustia existencial, pero también sienten más gratitud por lo que tienen en la vida, sabiendo que tal vez sea vago y que nada es seguro. Sus niveles bajos de ánimo pueden ser más profundos, pero también los altos tienen el potencial de llegar más alto.

Alivio del estrés para la gente altamente sensible

Gran parte del plan de alivio del estrés, siendo una persona altamente sensible, puede involucrar alejarse del exceso de estímulos. Poner una barrera entre tú y los estímulos sensoriales que puedas sentir abrumadores. No ver películas violentas al irte a dormir. Alejarte de la gente que te roba tu energía positiva, que te exige demasiado o que te hace sentir mal contigo. Aprende a decir no a las peticiones demandantes y siéntete bien de hacerlo, y marca un perímetro en tu vida. Arregla tu casa para que te resulte un ambiente tranquilizante y emocionalmente seguro. Incluye en tu agenda experiencias que te sirvan para aislarte del estrés adicional con el que pudieras toparte. Y sobre todo, identifica qué es cosas son las que te estresan y evítalas.

