Músicos de la Elias Ochoa Big Band Jazz rendirán homenaje a Frank Sinatra

México. La Elias Ochoa Big Band Jazz del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM) rendirá homenaje este lunes al cantante estadounidense Frank Sinatra (1915-1998), interpretando los arreglos originales que hicieran famoso al inmortal “crooner” (voz grave).

El Auditorio Alejo Peralta del mencionado Centro Cultural Jaiime Torres Bodet, en Zacatenco, será sede del recital que, en el marco de “Los lunes…bolero, son y danzón”, permitirá escuchar temas como “I’ve got you under my skin”, “Strangers in the night”, “My way”, “The way you look tonight” y “New York, New York”.

Dante Díaz, vocalista del conjunto orquestal, consideró que interpretar a Sinatra enriquece su quehacer como intérprete pues tuvo que aprender a modular la voz y trabajar en un registro vocal más grave.

La intención de la agrupación es ofrecer al público un espectáculo como los de las épocas de las grandes bandas, por eso, dijo, además del tributo a Sinatra, el repertorio incluirá temas del compositor, músico y director de orquesta Gordon Goodwin, con arreglos hechos por el maestro Ochoa.

Las piezas demostrarán la diversidad musical clásica y contemporánea dentro de una big band jazz.

Elías Ochoa Big Band Jazz SUTM nació hace más de 16 años y uno de sus objetivos es difundir la enseñanza musical e interpretar la obra musical de la época de oro de las “grandes bandas” en el género del jazz, según un comunicado del área de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Han sido invitados a participar en diversos festivales culturales y con orquestas como la Filarmónica de la UNAM, en el Festival Mucha Música, en Puebla; así como la Muestra Internacional de Jazz de la Ciudad de México.