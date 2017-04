‘Rápidos y Furiosos 8’ inalcanzable en la taquilla

La película The Fate Of The Furious quedó de nuevo en primer lugar de taquilla.

Cálculos de estudios divulgados este domingo indican que la octava película de la franquicia Fast And The Furious recaudó 38,7 millones de dólares durante el fin de semana.

Los nuevos estrenos no fueron competencia para la cinta de alto octanaje, que la semana pasada tuvo el debut mundial más grande de todos los tiempos.

Born In China, documental animado de Disney, recaudó 5,1 millones para situarse en el quinto lugar de taquilla, detrás de The Boss Baby, con 12,8 millones, y Beauty And The Beast, con 10 millones.

Otras dos producciones tuvieron peores estrenos.

Unforgettable, thriller de Warner Bros. con Katherine Heigl y Rosario Dawson, estrenó en el séptimo lugar de taquilla, con 4,8 millones.

The Promise, drama sobre el genocidio armenio, con Oscar Isaac y Christian Bale, quedó en el noveno lugar tras recaudar 4,1 millones.

AP