AMLO dice que a la candidata a Las Choapas le tendieron “un cuatro” (Video)

México.- Luego de que se difundiera por un medio de información un video en el que la candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz y diputada local con licencia, Eva Cadena Sandoval recibiendo fajos de billetes que supuetamente sumarían medio millón de pesos, el líder del partido Morena, señaló que la “mafia del poder”, puso un cuatro a la candidata de su partido para la alcaldía de Las Choapas, Veracruz.

Dijo en el video que “están muertos de miedo”, por eso recurren a tratar de destruirnos políticamente, y recordó que ya hace un tiempo intentaron “destruirme políticamente” con otro video en el que René Bejarano recibía dinero, pero no lo lograron.

Señaló que (la supuesta mafia) me puede robar la presidencia, pero no me pueden arrebatar mi dignidad, mi honestidad. Me pueden quitar el triunfo, pero no la grloria”.

Por su parte a través de su cuenta de Twitter, la diputada local con licencia por Morena había anunciado su decisión de presentar su renuncia a la candidatura a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz por lo que acudiría a las oficinas del organismo electoral del estado. Lo que ocurrió horas más tarde al momento que señaló que su decisión era para no afectar al su partido.

Antes al saberse del video y en una entrevista para MVS, Eva Cadena señaló que no es cercana al líder de Morena, ni tampoco ha hablado con integrantes de su círculo cercano.”Él no tiene conocimiento de esta situación” dijo.

También reconoció que recibió el dinero, de forma personal, asegurando así que el video ocurrió regresado del Hotel Marriott, horas más tarde del momento en el que en un evento publico estuvo con Andrés Manuel.

Cadena señaló que fueron un grupo de empresarios quienes la citaron en ese lugar, y le ofrecieron un apoyo que le entregaron en el Hotel Terranova en Coatzacoalcos, lugar donde recibió el dinero.

“Reconozco que yo cometí el error de llegar a una reunión de ese tipo. Yo fui con la confianza de que realmente eran empresarios que querían hablar del proyecto, no lo que hoy está saliendo a la luz pública”, comentó.

Por su parte trascendió que la Comisión de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional resolverá el caso, donde si se comprueba que se trató de un acto de corrupción se expulsará a Eva Cadena del partido, situación que podía darse “fast track” el mismo lunes entrante.