Consuelo Duval cosecha frutos con obra infantil “El lápiz de Sebastián”

México.- La actriz Consuelo Duval dijo que la experiencia como productora de la puesta en escena “El lápiz de Sebastián”, que celebrará 200 representaciones, ha sido única: “la carita de los niños de asombro eso es lo que me ha permitido seguir en este show y me gustaría quedarme estancada como niño”.

En entrevista con Notimex, Duval destacó que será el próximo 26 de abril cuando se devele la placa alusiva a las 200 representaciones de la obra que “le ha permitido al público divertirse, imaginar y crear” con este musical de teatro negro.

Los espectadores han disfrutado del trabajo de 14 actores que se vuelven invisibles en el escenario y son los encargados de animar y dar vida a más de 400 objetos que brillan bajo una atmósfera de luz neón.

“Me encanta ver caritas sonreír no solo de niños, sino de papás, mamás y viendo a la familia unida y sobre todo que acudan al teatro con los abuelos y que pasan un ratito muy felices y llenos de alegría, eso me hace muy dichosa”, destacó Duval.

Para celebrar a los niños en su mes, la obra se presentará en el Teatro Hidalgo, los días 29 y 30 de abril a las 11:30 y 13:30 horas.

Subrayó que le ha apostado su nombre y dinero a esta puesta en escena, aunque resaltó que los resultados han sido muy buenos por lo que “hoy ya es uno de los shows infantiles más importantes en México”.

Adelantó que la obra, en la que también fungen como productores José Jorge Marín y Miguel Huerta iniciará en breve una gira.

“Vamos a andar por toda la República Mexicana celebrando a los niños, celebrando la vida y la imaginación”, añadió Duval, quien consideró que esta obra es importante porque ahora a los niños “los están robotizando con celulares y tabletas y ellos deben de utilizar lo más poderoso que tienen: la imaginación”.

Aseguró que ha sido tan bella la experiencia de trabajar con niños que ya piensa montar otra obra teatral; sin embargo, aclaró que eso ocurrirá cuando termine el ciclo de “El lápiz de Sebastián”, aunque “afortunadamente esta obra todavía tiene para rato, claro, siempre y cuando los niños lo quieran y los papás los lleven”.

La fecha de inicio de la gira está por definirse, “por el momento se tienen confirmadas presentaciones en Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí”, aunque señaló que más adelante se darán a conocer más fechas.

Por otra parte, mencionó que está emocionada porque se incorporará a la gira de la puesta en escena “Hijas de su madre”, producción de Gabriel Varela.

“Hace mucho tiempo que no comparto escenario con otras compañeras y esta vez me da emoción porque sé que me la voy a pasar muy bien, pero sobre todo, aprenderé mucho de todas ellas”, enfatizó Duval quien en dicha obra actuará al lado de Patricia Reyes Spíndola, Lourdes Munguía, Aída Pierce y Gina Varela, entre otras.

Además del teatro, señaló que es probable que en poco tiempo salga al aire su programa de televisión.

“Ya lo estamos grabando y le pido al público que nos dé la bendición para que pronto puedan reírse en su casa con este programa que tentativamente llevará el nombre de ‘El show de Consuelo’ y se transmitiría por Las Estrellas”.

La periodista Mara Patricia Castañeda será la madrina de honor para develar la placa de las 200 representaciones de “El lápiz de Sebastián”, el próximo 26 de abril a las 19:00 horas, en el marco de los festejos de Día del Niño que tendrán lugar en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México.