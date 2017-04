Francia y su segunda vuelta: lecciones para México

Francia es una república semi-presidencialista, de conformidad con su actual Constitución, que data de 1958. El titular del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, elegido por voto directo para un período de cinco años (antes era de siete). El Presidente designa a un Primer Ministro, quien funge como coordinador del Gabinete o Consejo de Ministros. La interacción del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo (Asamblea Nacional y Senado) es intensa y muy fluida, y tensa en no pocas ocasiones.

Lo interesante y admirable de la República Francesa es que, en algunas ocasiones, el Presidente elige como Primer Ministro a un político opositor, esto con el fin de lograr gobiernos estables a partir de un amplio acuerdo de coalición. Es una fórmula que les ha funcionado muy bien a los franceses, dentro de lo que cabe.

Recordemos que, por ejemplo, el socialista François Mitterrand, Presidente de Francia de 1981 a 1995, llegó a gobernar algo así como tres años (1986-1988) con Jacques Chirac como Primer Ministro, siendo éste un político de derecha (gaullista).

Se trata del mismo Jacques Chirac que, a su vez y mientras ocupó la Presidencia de Francia (1995-2007), gobernó con el socialista Lionel Jospin como Primer Ministro, de 1997 a 2002.

La normalidad democrática francesa permite esta clase de coaliciones entre izquierdas y derechas, lo que hace de Francia un país ejemplar. ¿Se imaginan que algo así ocurriera en México?

¡Bah, si aquí se espantan por las alianzas electorales entre el PAN y el PRD! Es un hecho: en México nos falta mucho por avanzar en materia democrática, y Francia es un buen referente para salir de nuestro tercermundismo mental.

Pero ahí no queda todo. La estabilidad política y republicana en Francia no solamente se consigue a través de “gobiernos de cohabitación”, sino también a través de las segundas vueltas electorales.

En la primera vuelta electoral participan todos los candidatos que quepan, pero sólo pasan a la segunda vuelta los dos primeros lugares, los dos candidatos con mayor votación. Éstos deben tender puentes hacia las demás fuerzas políticas, las que se quedaron en el camino, con la intención de alcanzar la mayoría de votos necesaria para ganar en la segunda vuelta.

Y, claro, al tender puentes y establecer alianzas, los candidatos punteros se ven forzados a flexibilizar su oferta política, de tal suerte que, gracias a la negociación, se eliminan los posibles extremismos y se favorece el centrismo. Quien quiera ganar la mayoría en la segunda vuelta debe renunciar a sus posturas más radicales y rijosas, en un sentido u otro, a objeto de generar un equilibrio democrático en aras del bien superior de la república.

Así es como los franceses han conseguido varios gobiernos “sin sobresaltos”, que les han permitido pasar a la historia como una república digna de emulación dentro y fuera de Europa.

Y allí están, a la vista, los más recientes resultados electorales de la primera vuelta: de entre once candidatos, han pasado a la batalla final el centrista Emmanuel Macron (24%) y la derechista Marine Le Pen (21.5%).

Y, de inmediato, el centro-derechista François Fillon (20%) y el socialista Benoît Hamon (7%), salieron no sólo a reconocer los resultados electorales sino también a expresar su apoyo a Emmanuel Macron para la segunda vuelta, ya que consideran reprobable la visión y la propuesta política de Marine Le Pen, quien, obviamente, no se amilanará no obstante a tener pocas probabilidades de ganar.

Al respecto, vale la pena recordar que Marie Le Pen ha logrado darle un nuevo liderazgo al Frente Nacional, partido político nacionalista de extrema derecha que fue creado por su padre, Jean-Marie Le Pen, en 1972.

Marine ha sabido aprovechar la crisis de las migraciones para detonar un discurso xenófobo, anti-inmigración y anti-islámico. Ha hecho énfasis en la importancia de la seguridad nacional frente a las amenazas terroristas que se mueven dentro de la misma Francia, aprovechando su liberalidad republicana. Se ha mostrado escéptica frente a la integración económica y política que supone la Unión Europea. Y ha defendido, desde posturas proteccionistas, los intereses de las empresas y los trabajadores franceses en el marco de la globalización.

Con todo y esto, es poco probable que Marine gane la segunda vuelta electoral, ya que Francia cuenta con una tradición humanista que, en cierto sentido y en muchos aspectos, rechaza el integrismo conservador de la familia Le Pen.

Es casi seguro que Marine repita la historia de su padre, Jean Marie, quien en el 2002 pasó a la segunda vuelta contra el también derechista (pero moderado) Jacques Chirac. Se trataba de una elección entre la derecha extrema de Le Pen y la derecha moderada de Chirac. ¡Y hasta los socialistas terminaron votando por Chirac, quien ganó con el 82.2% de los votos!

¡Qué grandes lecciones para México!

Hoy, en nuestro país, muchos políticos y ciudadanos se sienten temerosos ante la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de la República, y con justa razón: un personaje así sometería a nuestro país a un régimen populista que desestimularía la actividad productiva y la meritocracia para estimular, de forma extrema, el parasitismo social.

Pero las fuerzas políticas que hoy se asustan ante el posible acceso de AMLO a la Presidencia, especialmente el PAN, el PRI y el PRD, son las mismas que, en el colmo de su mediocridad, se han negado a legislar sobre gobiernos de coalición y sobre segundas vueltas en las más recientes reformas políticas.

Así que su miedo es resultado de su insensatez.

Si ya tuviéramos en México la segunda vuelta electoral, es casi seguro que un personaje tan nefasto como AMLO jamás llegaría a ser Presidente de México. Pasaría a la segunda vuelta, sin duda, pero difícilmente lograría el triunfo definitivo con base en su típico discurso mesiánico y purista.

Francia nos da ejemplo constante de cómo se pueden detener las propuestas peligrosas con mecanismos democráticos, mientras en México un infausto demagogo como AMLO puede llegar a la Presidencia con sólo un tercio o un cuarto de la votación efectiva.

¡Así de patética es nuestra democracia!