Zinco Big Band Jazz se suma a tributos por el centenario de Ella Fitzgerald

México.- Bajo la dirección de Christian Bernard, la Zinco Big Band Jazz se prepara para unirse a los festejos mundiales por el centenario de nacimiento de la llamada Primera dama del jazz, Ella Fitzgerald, el próximo fin de semana en el Zinco Jazz Club (Motolínea) y en el Foro del Tejedor (Roma), de la capital mexicana.

El espectáculo, considerado único en México, coincide además con el Día Mundial del Jazz, que se celebra el 30 de abril, y contará con la participación de jazzistas como Louise Phelan, Jenny Beaujean, Nana Mendoza, Flora Pasquet y el cantautor Jaime Ades.

Ella Fitzgerald nació el 25 de abril de 1917 y para recordarla en su centenario de nacimiento, a lo largo del año se realizan infinidad de conciertos que recuerdan su legado, todos ellos enlistados en el sitio oficial de la cantante.

Entre los más representativos están los que ocurrirán justo mañana, como el de Vivian Buszeck & Martin Musik Sjöstedt Trío, en el Syd Palladium de Malmo, Suecia; el de Debs Hancock and the Dragons, en The Sessions House, en Gales, Larry Appelbaum en la Librería del Congreso, y el de The Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra, en el Blues Alley Jazz Club, ambos en Washington, EUA.

Fitzgerald es la voz femenina más famosa en el género, quien hizo historia en la música del mundo, con 250 discos grabados y 13 premios Grammy obtenidos, no obstante una existencia marcada por periodos de pobreza, rebeldía y soledad.

De ello dan cuenta sus biógrafos, quienes destacan sus primeros años en un orfanato, una exitosa carrera de seis décadas que la encumbró y un triste final, tras algunos años de reclusión en su casa, con las piernas amputadas a consecuencia de la diabetes que padecía.

Jane Ella Fitzgerald nació en Newport News, Virginia, el 25 de abril de 1917, aunque su madre la llevó a vivir al barrio de Yonkers en Nueva York, pero tras la dramática muerte de su progenitora, Ella vivió un periodo de pobreza, rebeldía y soledad.

De acuerdo con “biografiasyvidas.com”, a los 15 años escapó del orfanato y sin dinero o familia cercana de pronto se encontró en las calles; empero, un año después su vida cambió drásticamente al ganar un concurso en Harlem Opera House, en el que originalmente planeaba bailar, sin embargo, su talento como cantante salió a relucir y decidió dedicarse devotamente a ello.

En esa época conoció al baterista Chick Webb, líder de una banda con la que se presentaba en el salón de baile más famoso de aquellos tiempos, el Harlem’s Savoy Ballrom, donde Ella saltó a la fama de un momento a otro y comenzó una carrera artística a lo largo de la cual alcanzó 40 millones de copias vendidas.

En los años 30, cuando la era del swing evolucionó al bebop, Fitzgerald transformó al tiempo su estilo vocal, experimentando con el scat y la improvisación, llevando esta nueva vanguardia a las listas de hits, según apunta el portal de música “allmusic.com”.

Después de la muerte de Chick Webb, Ella tomó las riendas de la banda, asistida por el tenor soxofonista Ted McRae y la orquesta cambió de nombre a “Ella Fitzgerald and Her Famous Band”.

De acuerdo con un artículo firmado por John Chilton para el diario “Telegraph”, durante su segundo matrimonio con Ray Brown, Ella conoció al manager de “Jazz on the Philarmonic”, Norman Granz, quien llevó su carrera a nuevos horizontes, elevándola a estrella de talla mundial.

Fitzgerald se unió al tour de la “Jazz on Philarmonic”, trabajó con Louis Armstrong en varios álbumes, produjo su famosa serie de libros de canciones y colaboró con distintos personalidades del jazz como Cole Porter, Duke Ellington, Johnny Mercer, Irving Berlin, y los Gershiwns.

Hacia el final de su carrera, aquejada por el deterioro de su salud, su voz perdió la luminosidad que la caracterizaba, sin embargo, Ella Fitzgerald hizo lo que ninguna otra mujer de color había logrado en la música.

La “Primera Dama de la Canción”, como fue apodada, dotada con una voz de alto rango, poseía una técnica de perfecta elocución, grabó más de 200 temas, y dio más de 26 conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York.

Ella Fitzgerald, indudablemente, la cantante de jazz más aclamada del mundo, murió el 15 de junio de 1996, en su casa de Beverly Hills, donde vivía recluida desde hacía tres años, cuando le fueron amputadas las piernas, a consecuencia de su diabetes, según da cuenta el sitio “Buscabiografias.com”.