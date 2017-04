La Señora de las bolsas

Por Francisco Garfias.

Tengo la impresión de que Eva Cadena sabe quien le dio el medio millón de pesos dizque para López Obrador, pero no lo dice. No tiene lógica ir a una reunión con representantes de empresarios de Coatzacoalcos que nunca ha visto, recibir esa cantidad de dinero, pedir una “bolsita” para meter los billetes, y retirarse con la lana.

La ahora ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, –ya la bajaron los de su partido – jura que el medio millón se lo dio una señora de alrededor de 40 años, pelirroja, que llevaba lentes.

Ocurrió el seis de abril, en una reunión que se llevó a cabo en el Hotel Terranova de Coatzacoalcos; y que al enterarse que estaban prohibidas las donaciones en efectivo, regresó la lana en el Hotel Marriot de ese puerto veracruzano.

Al ascendente conductor Luis Cárdenas, de MVS, le dio, además, el nombre de un tal Alexis García, como el hombre que la contactó primero. No sabe quien es, pero asegura que el número de celular que le dio no responde.

Ante la evidencia, Eva confiesa que se equivocó. Se justifica diciendo que le vieron la cara sobre las verdaderas intenciones de los anónimos donadores. Una y otra vez recalcó que no es cercana al Peje. “El no tenía conocimiento. Mi relación con el no pasa de un ¡hola señor! ”, asegura en un comunicado a la opinión pública

Por supuesto que afirma que devolvió el dinero y que no hubo más comunicación. O sea, no hay con quien verificar esa versión. “Me duele saber que fui parte de una treta ruin y cobarde”, puntualiza en un comunicado.

Historia difícil de creer. Ni los de Morena la avalan. Y si no pregúntenle a la diputada Rocío Nahle.

* * *

Andrés Manuel apareció ayer en un video en el que asegura que le pusieron un cuatro a Eva Cadena, a quien bautizaremos con el nombre de “la señora de la bolsita” (en el video se le escucha pedir una para meter los billetes).

Dice también que los de la “mafia en el poder” lo tratan de destruir políticamente. Nombró a Salinas, Peña, Fox, Calderon “y sus socios, achichintles, voceros…” como los autores intelectuales de ese intento de arrebatarle su dignidad.

Pero aclaró: “siempre hemos salido ilesos de la calumnia. Nuestro escudo es la honestidad”.

Es cierto que el modo como se presenta el video levanta sospechas. Nunca se le ve la cara a la mujer de pelo rojo. Sólo se escucha su voz y se le ven las manos. El clandestino video aparece, de repente, en un importante medio de comunicación nacional.

Levanta sospechas también, como lo subraya el propio Peje, que la del “pelo rojo” enfatice que el dinero es para Andrés Manuel López Obrador.

“Imagínense, yo recibiendo 500 mil pesos… El video nos hizo recordar aquellos tiempos cuando Televisa difunde el video en el que Ahumada le da dinero a Bejarano…”, puntualizó.

* * *

Los adversarios de AMLO no dejaron ir la oportunidad. El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, se colgó inmediatamente de la liana y, adherido al compromiso asumido por Andrés Manuel de retirarse de la política si se comprobaba que recibía dinero ilícito, le pidió tuiteándolo:

“Te exijo presentar tu renuncia a la presidencia del partido Morena, en tanto se realizan las investigaciones sobre estos delitos. Se congruente”, dijo el priista.

Y agregó: “El PRI exhorta a las autoridades federales y locales a que hagan a una profunda investigación de la red de corrupción, y la posible procedencia de recursos del crimen organizado”.

El priista exige también a las autoridades electorales a investigar el origen del “dinero corrupto” que, asegura, reciben López Obrador y sus candidatos; y si ese dinero ha ido a parar a las campañas de los candidatos de Morena en Veracruz y en el Estado de México.

El propio ex presidente Felipe Calderón, su adversario en la presidencial del 2012, le dedico un ácido tuit: “Por eso AMLO presume que no tiene cuentas ni tarjetas bancarias como El Chapo y otros capos. ¡El maneja puro efectivo!”.

* * *

Poco antes de las tres de la tarde nos topamos en el Patio del Federalismo de la Cámara alta con Emilio Gamboa. El coordinador de los senadores del PRI iba a reunirse con su homólogo del PAN, Fernando Herrera, para tratar de destrabar el tema del Fiscal Anticorrupción, cuyo nombramiento no se ha concretado a pesar de que se propuso desde febrero del 2014.

Le preguntamos si el PRI está dispuesto a eliminar el transitorio que elimina el “pase automático” de la titularidad de la Procuraduría a la titularidad de la Fiscalía General, uno de los principales condicionamientos de Acción Nacional para votar al Zar anticorrupción.

Nos dijo que sí, pero aclaró que el PAN salió, hace apenas una semana, a supeditar su apoyo al nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la aprobación de reformas a “cuatro leyes” para armonizarlas con el Sistema Nacional Anticorrupción: la de Adquisiciones, la de Obra Pública, la de Extensión de Dominio, y la de Administración de Morena a la alcaldía Pública Federal.

Al parecer Gamboa no tuvo éxito en sus gestiones. Sabemos de conversaciones telefónicas entre senadores de la cúpula parlamentaria en las que queda claro que no habrá Fiscal Anticorrupción en este periodo ordinario. El PAN exige primero las “reformas legales”.

Hay una fecha límite legal para el nombramiento del fiscal anticorrupción: el 19 de julio. En caso de que lleguen a un acuerdo para un Período Extraordinario, durará en el cargo escasamente 15 meses.

Tampoco han sido electos los magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los de la Tercera Sección de la Sala Superior del citado Tribunal: 18 en total.

* * *

Nos llegó una invitación del PRD para asistir al pronunciamiento conjunto que harán la depuesta ex presidenta de Brasil, Dilma Roussef, y la presidenta nacional del amarillo, Alejandra Barrales. La cita es mañana a las 15:50 horas, en la sede nacional del Sol Azteca.

Fin.