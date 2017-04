Alonso Ruizpalacios analiza la pérdida de identidad en filme “Museo”

México.- Aunque el robo al Museo Nacional de Antropología es el tema principal de la película que dirige el mexicano Alonso Ruizpalacios, la pérdida de identidad también es motivo de estudio en “Museo”, que se filma con la actuación estelar de Gael García Bernal.

“Escribí el guión junto con Manuel Alcalá para hablar de cómo dos chicos que crecen en un suburbio como Satélite, el cual tiene mucha aspiración gringa, deciden ir en una contracorriente malentendida y mal llevada, retomando raíces mexicanas a través de un robo absurdo y sin saber realmente lo que tenían en las manos”, explicó Ruizpalacios.

Gael García Bernal y Leonardo Ortizgris interpretan a “Juan Núñez” y “Benjamín Wilson”, personajes inspirados en Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, quienes en la madrugada de la Navidad de 1985, se introdujeron por los ductos del aire acondicionado del Museo Nacional de Antropologías para robar unas 140 piezas prehispánicas.

Cuatro años después de cometer el delito, el primero fue capturado y a la fecha, el segundo continúa prófugo. Todos los objetos se recuperaron y son exhibidos actualmente en el recinto histórico.

“Es un acontecimiento que forma parte de la memoria colectiva de los mexicanos. Fue un robo muy sonado y muy atractivo. Manuel planteó la historia hace 10 años, tenía la idea de llevarla al cine, pero no sabía cómo. Aunque yo tenía mis propios proyectos, me conecté con este porque me interesa el tema de la juventud extraviada”.

En su opinión, no fue un robo por necesidad, ni llevado a cabo por una banda de expertos en el arte, sino por dos estudiantes de Veterinaria a quienes se les ocurrió hacer una travesura y les salió muy cara.

La historia real se tomó como punto de partida, pero a la mitad del camino Ruizpalacios y Alcalá decidieron tomar distancia, pues su objetivo no es hacer un documental.

“Queremos que la trama sea más universal y entrañable, por eso nos tomamos muchas libertades de lo que realmente ocurrió. En la primera parte de la película se verá la vida de estos dos chicos en Satélite antes de cometer el robo”.

Indicó que se trata de un año 1985 con anacronismos y destemporalizado con el propósito de que el largometraje trascienda cuando se exhiba en otros países.

“Fue una lucha contante en todos los departamentos, tanto de vestuario y arte para que no fuera una serie de fetiches y reconstrucción de los 80. Se buscó evocar la época, pero de una forma más general. Quiero que cuando se vea la película, el espectador sienta que no es ahorita, pero que podría ser ahorita”.

Sandra Cabriada es la directora de arte, mientras que Malena de la Riva está a cargo del vestuario, el cual, de acuerdo con el director, comenzó siendo muy estrafalario y en el desarrollo se acercó a lo estridente pero sin ser protagónico.

Alonso Ruizpalacios (Güeros, 2014) tomó inspiración de filmes como “El tesoro de la sierra madre” (1948), dirigida por John Huston y de “Walkabout” (1970), de Nicolas Roeg.

“Una de las cosas que más agradezco al hacer esta película, es la oportunidad de revisitar las culturas prehispánicas, de ir muchas veces al Museo de Antropología. También fuimos a la casa del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y su biblioteca es impresionante, lo cual te hace reflexionar que somos unos tontos al no saber más de las culturas prehispánicas”.

Adelantó que la segunda parte del filme es tipo “roadmovie” porque en el automóvil del padre de uno de los chicos, viajan a Chiapas y luego a Acapulco para tratar de vender las piezas. En la historia real, los objetos se hallaron cuatro años después en el closet de la casa de Carlos Perches.

Hace más de siete semanas que comenzó el rodaje de “Museo” y concluirá dentro de semana y media en el Foro 7 de los Estudios Churubusco de esta ciudad.

El elenco también está conformado por Lisa Owen, Simon Russel Beale, Leticia Bredice, Ilse Salas, Bernardo Velasco y el chileno Alfredo Castro.