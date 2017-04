AMLO y la esencia de la corrupción

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a ahogarse con su propia saliva. La realidad de nuevo le reventó sus infantiles burbujitas de jabón.

El pasado lunes 24 de abril, el periodista Carlos Loret de Mola, desde su espacio matutino en Televisa, difundió ampliamente un video en donde la candidata de MORENA a la alcaldía de Las Choapas (Veracruz), Eva Cadena, recibe de unos supuestos empresarios la cantidad de 500 mil pesos en efectivo, para “apoyar” a AMLO.

Por donde se le vea, es obvio que estamos ante un caso de corrupción, ya que el supuesto donativo no se ingresó por los cauces legales ni con las formalidades pertinentes. Se trató de un caso más de la vieja y clásica práctica de dar dinero “por abajo de la mesa”, como soporte o sustento de un intercambio de favores.

Ya saben ustedes: empresarios que dan dinero a los políticos para que los políticos les otorguen contratos o “facilidades” a esos mismos empresarios. Nada nuevo bajo el sol.

Y el dinero debe darse en efectivo, en cash: la maquinaria política se aceita muy bien con dinero difícil de rastrear. Nada de bancos, nada de cheques, nada de recibos. Fajos gordos de billetes para financiar muchas cosas (especialmente la operación política), por afuera de la contabilidad obligatoria por ley.

Por supuesto que a todos nosotros nos vinieron a la mente los casos de René Bejarano (zombie político que sigue en las filas del PRD), de Carlos Ímaz (cónyuge de Claudia Sheinbaum, la actual Jefa Delegacional de MORENA en Tlalpan), y de Ramón Sosamontes (operador político de Rosario Robles). Todos estos personajes fueron videograbados recibiendo dinero por parte del empresario Carlos Ahumada, quien además de llegar a ser uno de los contratistas consentidos del Gobierno del Distrito Federal, era financista “fantasma” del PRD capitalino.

Quedó claro que las videograbaciones eran una medida de protección y de chantaje del propio empresario, por si algo comenzaba a salir mal con respecto al “intercambio de favores”.

¿Quién no recuerda el histórico 03 de marzo de 2004, cuando Brozo lanzó, a través de su programa El Mañanero, el petardo más emblemático de los famosos videoescándalos?

Tras las investigaciones judiciales respectivas, Bejarano, Ímaz y Sosamontes salieron bien librados, sólo porque sus conductas no se encuadraban a la perfección dentro de los tipos penales invocados. Cuestión de técnica procesal penal, que no es menor cosa. Pero el golpe político estaba dado: no hubo suficiente base probatoria a nivel penal, pero el verdadero daño fue político, porque seguramente así se planeó.

La “honestidad valiente” de AMLO quedó en entredicho, porque algunos de sus principales operadores políticos fueron pillados con las manos en la masa. Bejarano y compañía exhibieron las más sucias maniobras del sistema político mexicano.

Yo siempre lo he dicho: a René Bejarano no lo agarraron por corrupto, sino por pendejo. ¿A qué líder de alto nivel se le ocurre ir personalmente a recibir dinero de un “donante”? ¿A quién, coño? ¡Caray, se trata de una de las primeras lecciones del Manual de Corrupción para la República Mexicana!

Podemos dar por sentado que lo que hicieron René Bejarano y Eva Cadena lo hacen miles de políticos en México, porque tenemos un sistema político y administrativo sumamente propenso a la corrupción. Pero hay niveles. Por eso los “peces gordos” nunca van a aparecer en video alguno. Y si lo hacen es que son muy mensos. Para eso están los “achichincles”. El jefe sólo debe dar la instrucción precisa y contundente: “¡Órale, wey, váyase por la maleta!”.

Por ello, todas las peroratas estúpidas y ñoñas de AMLO con respecto la corrupción, únicamente dan risa y pena ajena. AMLO es un pobre zoquete que sigue sin entender cuál es la esencia de la corrupción.

Aquí se la decimos y gratis: a toda la gente la gusta el dinero y, cuando es “dinero fácil”, mejor. Si la gente encuentra mecanismos para obtener “dinero fácil”, la ley y la moral le van a importar un carajo. Punto. Así de simple.

Por ello, a la corrupción no se le combate con recetas moralistoides ni estúpidas, al estilo AMLO: “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”. Cuando uno escucha esta basura ideológica no cabe más que reír y llorar al mismo tiempo.

A la corrupción se le combate con técnicas y tecnologías de altísimo nivel y eficacia. Técnicas y tecnologías que eviten que incluso el ladrón más refinado e inteligente, pueda hincarle el diente al erario público.

¿Tenemos estas técnicas y tecnologías en México? No, no las tenemos, por eso seguirá la corrupción. ¿El demagogo de AMLO ha propuesto técnicas y tecnologías anti-corrupción que sean viables y realistas? Tampoco, por eso es un farsante que sólo se dedica a engañar a gente boba con su cantaleta sobre la “honestidad” y la “lucha contra la corrupción”.

AMLO es un pobre imbécil que cree que la corrupción se combate con códigos de ética y con manuales de buenas costumbres. AMLO cree que la corrupción es un asunto de espiritualidad evangélica y de loas a la honestidad de los seres humanos que se dejan bendecir por él.

A estas alturas de la vida nacional, ya debería quedarnos claro que México es un país muy corrupto, por acción o por omisión, y de los pies a la cabeza. Al mexicano típico no le preocupa el dilema de “ser o no ser corrupto”: lo que le preocupa es no ser descubierto cuando se corrompe.

Y mientras tengamos un sistema legal, institucional y programático tan deficiente como el que tenemos, hasta Alí Babá y los 40 ladrones seguirán queriendo nacionalizarse mexicanos.

Sinceramente yo creo que los René Bejarano y las Eva Cadena son la regla y no la excepción de nuestro sistema político. Pero ellos pasarán a las hojas negras de la historia nacional sólo por dos razones: a) porque fueron hábilmente videograbados y penosamente exhibidos; y b) porque han formado parte del equipo de un populista engaña-bobos, llamado AMLO, que pretende acabar con la corrupción nacional cuando ni siquiera ha podido acotar la corrupción de sus propios colaboradores, ni de sus propios correligionarios.

¿Y ésa es “la esperanza de México”?

¡Bah, idiota quien lo crea!