¿Y si gana Marine Le Pen?

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Cuando se menciona en los medios a Marine Le Pen siempre la señalan como ultraderechista, sin más ni más.

No hay espacio que comente las próximas elecciones en Francia, que evite endilgarle ese calificativo a la finalista Le Pen; sin explicar por ejemplo que el país galo es de casi 67 millones de habitantes; y hay una población migrante musulmana de más de cuatro millones, que hasta ahora ha sido tolerada e incluso impulsada culturalmente; a pesar de que de manera continua, Francia está padeciendo agresiones del islamismo radical.

Para muchos comentaristas el interés de los que apoyan a Le Pen para que su país no se deslice en otro que no es, en algo distinto, necesariamente es ultra derechismo y ya.

Tal vez los que así piensan, que son casi todos los que ven el panorama desde afuera, imaginan un mundo utópico, uno inexistente sin conflictos; donde las tendencias religiosas y las inclinaciones políticas, transitan literalmente tomados de la mano y cantando el Himno a la Alegría…. pero eso idílico, parece que solamente sería posible si se entona en árabe, y además, habría que asegurarse que los musulmanes lo llegaran a aceptar.

Porque el desconocimiento del islamismo es impresionante de parte de Occidente. Y aunque muchos islamistas moderados, mas identificados con la sociedad de consumo que con las prácticas apegadas a la ley musulmana: la sharia; aducen ser diferentes; el hecho es que no tienen forma de parar a los otros musulmanes que crecen sobre ellos, y que nosotros llamamos radicales; y que no son sino los auténticos representantes de las enseñanzas del profeta Mahoma y sus seguidores, respecto que la yihad es una práctica inherente e insoslayable del islam.

Y la Le Pen, no es mas que una nacionalista con prosapia desde su padre; una que representa una corriente que se hartó de ceder y ceder, a los que no quieren bajo ninguna condición adaptarse, pero que no renuncian a la ventajas económicas del sistema occidental. Sin cambiar un ápice en sus conceptos machistas de forma y fondo inalterables; en sus actitudes hacia los “infieles”, que son considerados de manera subhumana, con las intransigencias de una corriente religiosa mundial, que no solo siente un profundo desprecio por los que llama genéricamente “cristianos”; sino un odio, que conduce al deseo, manifiesto o no de manera pública, por desaparecernos de la faz de la tierra.

Porque mi querido lector, por si no lo sabe porque además es poco explicado, la yihad es obligatoria. Es la guerra a los infieles y es un deber de todo practicante islamista. La única diferencia es que esa guerra para algunos es bombardeando, aniquilando con francotiradores o de manera simbólica, como lo hacen los musulmanes “tolerantes”, socavando los principios de la cultura con valores cristianos, de la que solo excluyen los elementos monetarios del mundo capitalista, que para los moderados son dignos de pleitesía y excepción.

Los otros islamistas son del tipo izquierdista, como los “hermanos musulmanes” que son los del perfil de Osama Bin Laden, los talibanes, los mujaidines y toda esa fauna enturbantada con fusiles de alto poder; que por un lado, proclaman una teocracia de líderes enervados por su ansia de sangre y por el otro, instruyen a niños pequeños, para que no se acabe el sistema de madrasas, que no es otra cosa que, a la par de que se aprende el Corán hasta el cansancio como centro del único conocimiento, se practica la memorización de frases de odio destinadas, para los que no son como ellos.

Basta ver documentos, lecturas y hasta documentales que explican detenidamente ese punto de vista infernal.

De manera que no sorprende que en las ciudades de Francia se apoye al contendiente de Marine Le Pen, al que por su demagogia se le conoce como el Obama francés: Emmanuel Macron, quien le alzó la mano a un imán para quedar bien con los votantes musulmanes. Porque en las urbes la mano de obra de esa migración, forma parte del sistema económico en sus estratos inferiores.

Pero la excepción: en Marsella, la segunda ciudad de Francia, donde se concentran el mayor número de musulmanes, la señora Le Pen tiene todo el apoyo de los votantes. Porque los islamistas cuando empiezan a pesar por su número en algún territorio, arrasan las costumbres locales, forzando sus leyes, sin el mínimo remordimiento que les permita razonar que afectan a otros.

En todos lados, desde los procesos de injusticia en Bosnia Herzegovina, cuando unos serbios y croatas minoritarios que para perseguir ventajas del imperio otomano se hicieron musulmanes desde el siglo XV y ahora hostigan a los que no los son. En Kosovo donde los musulmanes que ahora dominan, hacen presa a los demás del tráfico de órganos y trata de personas, después que la inútil ONU les dio prácticamente carta de impunidad; hasta Paquistán, Afganistán, Chechenia y donde quiera que estén los islamistas, tienden inexorablemente a ser criminalmente intolerantes.

Y entonces la propaganda les tilda de ultra derechistas a los que quieren frenar las agresiones culturales y físicas a la población local. No señores, ni la Le Pen, ni Putin son ultra derechistas, son nacionalistas, que aman a sus países primero y que se ven en obligación de ordenar prioridades; quieren que no se conviertan sus territorios, en centros flagrantes del terrorismo, que se padece hoy en día.

Por mi parte les deseo suerte en mayo a los franceses con la señora Le Pen, porque si llega Macron de todas maneras, el paso siguiente será a favor del nacionalismo porque para entonces, los daños seguirán y tal vez entonces, de manera tardía reconozcan los votantes que los fanáticos no están jugando.